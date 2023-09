Prefectul județului a avut luni o întrevedere de lucru cu Marian Sitar și Dragoș Moldovan, reprezentanți zonali ai Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR) în România. În cadrul discuțiilor au fost punctate coordonatele pe care se va înscrie colaborarea în viitor, în zonele de interes reciproc. ”În primul rând, am exprimat gratitudinea conducerii instituției pentru sprijinul constant și consistent pe care UNHCR l-a acordat în momentele cele mai grele ale crizei refugiaților ucrainieni. Am adresat totodată invitația de a participa la proxima ședință a Colegiului Prefectural, în care va fi prezentat și analizat stadiul pregătirii unităților de învățământ pentru noul an școlar, ținând cont că domeniul de expertiză al UNHCR include nu doar ajutorul imediat al refugiaților, ci și integrarea acestora”, a declarat prefectul.