In data de 28 august la Spitalul Clinic Judetean Suceava a fost efectuata prima procedura EVAR (Endoprotezare de aorta abdominala pentru un anevrism de aorta abdominala) din regiunea de nord a Moldovei, la care a participat o echipa formata din: chirurg vascular, radiolog interventionist, medic ATI. Anevrismul de aorta este o dilatare importanta a arterei aorte ( cel mai mare vas de sange din corp ) si poate aparea la diferite niveluri.

„Rolul endoprotezei este de a limita extinderea anevrismului cu risc major de rupere si deces. Printre cei mai importanti factori de risc pentru aparitia anevrismului se numara: varsta peste 65 de ani, sexul masculin, fumatul, obezitatea, hipertensiunea arteriala, antecedente familiale. Echipa a tratat minim invaziv, prin abord arterial transfemural bilateral percutan anevrismul abdominal al unui pacient de 71 de ani. Procedura a durat doua ore si s-a desfasurat fara incidente. Spre deosebire de interventiile chirurgicale deschise de inlocuire a aortei abdominale, in procedura de tip EVAR se fac incizii minime, dureaza mai putin ( in medie 2 ore), riscul de infectii este mai scazut, se poate efectua cu anestezie locala sau rahianestezie si pacientul merge din laboratorul de angiografie direct pe sectie dupa terminarea procedurii, putand fi externat in 2 zile, cu reintegrare sociala rapida.” – dr. Mihai Creteanu Jr. medic primar radiologie interventionala.

Echipa care a realizat interventia a fost formata din : chirurgi vasculari ( dr. Marin Sapaniuc, dr. Adrian Manesc), radiologi interventionisti (dr. Mihai Creteanu Jr. , dr. Alexandra Husar, medic rezident Gabriel Mircea), medic anestezist ( dr. Lilian Dragoi), asistenti de radiologie interventionala (Corina Apetroaie, Costel Baitan) si asistent anestezie si terapie intensiva Geta Rosu. Conducerea spitalului a sustinut si va sustine in continuare prin toate resursele disponibile, progresul medical si consolidarea pozitiei Spitalului Clinic Judetean Suceava in regiunea de nord-est a Moldovei ca si unitate sanitara de interes regional.