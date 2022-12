Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, le-a solicitat miniștrilor energiei și sănătății, Virgil Popescu, respectiv Alexandru Rafila să găsească soluții urgente pentru găsirea unui furnizor de energie electrică. Ioan Balan le-a transmis celor doi miniștri că în ultimii ani, prin grija Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență Suceava „Sfântul Ioan cel Nou” a beneficiat de investiții consistente și de dotări semnificative, fiind catalogat, în mod obiectiv, drept un spital la standarde europene. „Mai mult decât atât, grație eforturilor pentru modernizarea și dotarea acestei unități sanitare, spitalul județean deservește sute de mii de locuitori din județ, care se adresează cu prioritate către cea mai modernă structură medicală din regiune. Criza energetică severă, care se manifestă cu intensitate și în România, a determinat nu numai o criză a prețurilor, ci și o criză a cantităților care sunt disponibile pe piață”, a spus Ioan Balan. El a adăugat că dacă în privința prețurilor, Guvernul României a adoptat cele mai bune soluții prin Ordonanța de urgență nr.27 din 18 martie 2022, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește cantitățile disponibile în piață sau dorința furnizorilor de a încheia contracte noi de furnizare cu marii consumatori au început să apară tot mai multe probleme.

Deputatul PNL de Suceava a arătat că Spitalul Județean de Urgență Suceava „Sfântul Ioan cel Nou” nu a reușit, după două licitații consecutive derulate în luna octombrie și în luna noiembrie, să încheie un nou contract de furnizare de energie electrică, deși prețurile pe care le oferă unitatea sanitară sunt foarte mari. „Având în vedere riscurile pe care le comportă necontractarea imediată a cantităților de energie electrică asupra vieții și sănătății pacienților din Spitalul Județean de Urgență Suceava „Sfântul Ioan cel Nou”, vă solicit să spuneți ce soluții aveți în vedere astfel încât Spitalul Județean să poată contracta cât mai repede cantitățile de energie electrică necesare funcționării în condiții optime a unității sanitare”, le-a transmis Ioan Balan celor doi miniștri. De asemenea, Ioan Balan mai vrea să afle și care sunt motivele pentru care furnizorii de energie electrică din România, care în trecut concurau între ei ca să obțină un contract de furnizare cu o unitate spitalicească, nu au participat la niciuna dintre licitațiile lansate de S.J.U. Suceava.