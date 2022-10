Ioana Dichiseanu a intervenit în „agitația” creată de afirmațiile Deliei, care anunțase motivele pentru care nu-și dorește să aibă un copil. Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu a reacționat prompt în acest subiect învârtit pe toate părțile în spațiul public, notează click.ro.

După ce „tot mapamondul s-a inflamat din cauza declarațiilor Deliei”, Ioana Dichiseanu a sărit în apărarea vedetei de la Antena 1. Soția lui Adrian Artene a transmis că fiecare are dreptul să facă ce își dorește în viața sa, atâta vreme cât „nu lezează” viața altei persoane.

Totodată, aceasta a precizat că sunt persoane care nu au instinctul matern/patern dezvoltat și nu ar fi capabile să se ocupe de un copil.

Ioana Dichiseanu consideră că e de apreciat un om care e conștient că nu are „calitatea de a fi părinte”, decât unul care aduce pe lume un copil doar de dragul de a „bifa o chestiune socială”.

Reacția Ioanei Dichiseanu vine după ce Delia a recunoscut public că nu-și dorește un copil, iar ulterior a fost criticată de multe voci pentru afirmațiile făcute.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/ioana-dichiseanu-intervine-in-scandalul-delia-2213674.html