Ioana Petric (33 de ani) nu stă deloc degeaba de când a plecat de la „Cronica Cârcotașilor”. A jucat în comedia „Complotul bonelor”, în regia lui Iura Luncașu, alături de Cristi Iacob și Anamaria Prodan și va pleca în curând în 14 orașe din țară pentru promovarea filmului, potrivit click.ro.

Click: „Complotul bonelor” este debutul tău în cinematografie, nu?

Ioana Petric: Da, este debutul meu în cinematografie și eu zic că am făcut o treabă bună având în vedere că nu am mai făcut niciodată lucrul ăsta și cumva am fost luată pe nepregătite adică a venit Iura Luncașu și a zis: „Hai, te bagi? Vrei să apari în film?”. Și am zis Da!

Vrei să mai continui să joci în filme? Ți-a plăcut experiența asta? Te vezi acolo?

Experiența asta pentru mine a venit ca o gură de aer curat! După ce m-am retras din televiziune a fost perioada aia, un mic șoc provocat de schimbare în care nu am știut exact ce se întâmplă cu mine, în viața mea, am fost într-o mică depresie, și cumva faptul că am participat la acest film m-a scos la lumină și mi-a arătat că atunci când fac ceea ce îmi place nu mai există alte probleme în jur. Și, da, mi-ar plăcea să repet experiența și chiar muncesc în sensul ăsta. Vreau să învăț tot ce se poate și despre ce se întâmplă în spatele camerelor.

Sursa foto: Facebook

