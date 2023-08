În după-amiaza zilei de 21 august 2023, după programul de birou de la Centrul Eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Proiecte și Construcții bisericești și pr. Ionel Doru Budeanu, protoiereu al Protopopiatului Suceava I, a vizitat șantierele în lucru și activitatea următoarelor unități de cult din eparhie:

Parohia Sălăgeni – stadiul lucrărilor de montare a instalațiilor de încălzire la biserica parohială și stadiul lucrărilor de edificare a noii capele de cimitir;

Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” – stadiul lucrărilor de realizare a drenului și de sistematizare;

Mănăstirea Cămârzani – stadiul lucrărilor de edificare a halei pentru tipografia Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, „Arhim. Vartolomeu Măzereanu”;

Mănăstirea Râşca – pregătirile privind începerea lucrărilor de restaurare – renovare a bisericii monument, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență;

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi – finalizarea lucrărilor de pictură exterioară a bisericii mari, lucrările finale de finisaj interior si exterior, cât și dotarea cu mobilier și echipamente la casa monahală, lucrările finale de sistematizare și arhitectură peisagistică din incinta mănăstirii și pregătirile privind organizarea hramului.