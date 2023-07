În după-amiaza zilei de 5 iulie 2023, după programul de birou de la Centrul Eparhial, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și protosinghel Ilie Bogatu, a vizitat următoarele unități de cult:

1. Mănăstirea Sihastria Râșcăi – stadiul lucrărilor de pictură exterioară a bisericii mari și al lucrărilor de pictură din paraclisul clopotniței, lucrările de finisaj la casa monahală, lucrările de construire a troiței de intrare, lucrările de sistematizare și arhitectură peisagistică din incinta mănăstirii;

2. Mănăstirea Râşca – pregătirile privind începerea lucrărilor de restaurare – renovare a bisericii monument, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență;

3. Mănăstirea Bogdănești – evaluarea activităților sociale curente care vizează grija față de bătrânii din cadrul centrului de îngrijire al mănăstirii.