Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, reamintește că moliftele Sfântului Vasile se citesc doar în cazul persoanelor demonizate. ”Încolo, orice rugăciune este binevenită!”, a spus înaltul prelat. El i-a răspuns unui enoriaș care l-a întrebat ”dacă este recomandată participarea oricărui creștin ortodox la rugăciunile de dezlegare, la citirea moliftelor Sfântului Vasile, făcute în mănăstiri”.

