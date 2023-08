La 66 de ani, Irinel Columbeanu a rămas doar umbra palidă a milionarului de la Izvorani, care învârtea femeile pe degete! Columbeanu a suferit un AVC, în feburarie 2022, în urma căruia a rămas cu sechele. Omul de afaceri a oferit un interviu emoționant despre mărire și decădere, pentru emisiunea on-line „Fiță cu Adiță”, notează click.ro.

Fostul milionar de la Izvorani a ținut, pentru multă vreme, prima pagină a tabloidelor. A fost unul dintre cei mai bogați români, cu o avere impresionantă, și cu o viață demnă de film.

În prezent, din Irinel Columbeanu (66 de ani) a mai rămas doar umbra milionarului de la Izorani, căruia i-au plăcut femeile mai mult ca orice. Relația lui cu Monica Gabor a fost, de departe, una dintre cele mai mediatizate povești de iubire din showbiz. Cei doi au împreună o fetiță, pe Irina, care este stabilită acum împreună cu mama ei în SUA.

Despre vicii, omul de afaceri a mărturisit că are două.

„Țigările și femeile (…) Dacă iei hotărâri proaste. Când te gândești tu că ești șmecher (…) Mi se urcase la cap. Inteligența pe care credeam eu că o am a fost anihilată de acest lucru. Am fost prea credul. Am crezut și în oameni, și în femei!”, a spus Irinel Columbeanu, în emisiunea lui Adiță Voicu, potrivit sursei citate.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/irinel-columbeanu-de-nerecunoscut-a-ramas-cu-2295043.html