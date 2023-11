Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de intensificări ale vântului și ninsori viscolite la munte valabil în județul Suceava în cursul zilei de astăzi între orele 10:00 și 18:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vântul va avea intensificări în Carpații Orientali și în Munții Apuseni cu viteze de 60…80 km/h, iar în zona înaltă, rafalele vor depăși 90…100 km/h. Îndeosebi în masivele montane din nordul țării, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi redusă.

Vântul va prezenta intensificări și în nordul Crișanei, nord-vestul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice ale Moldovei, în general cu viteze de 55…75 km/h.