Aquila (AQ), cel mai mare jucător de pe piața de distribuție a bunurilor de larg consum din România, beneficiază din 29 decembrie, la o lună de la listarea la Bursă, de serviciile de Market Maker al Emitentului (MME) din partea BRK Financial Group pentru susținerea lichidității acțiunilor companiei. Aquila s-a listat pe 29 noiembrie 2021 pe Piața Principală a Bursei de Valori București, după încheierea cu succes a celei mai mari oferte publice inițiale derulată până în prezent de o companie antreprenorială pe piața de capital românească, în valoare de 367 milioane de lei. La o lună de la listare, capitalizarea companiei este de 1,1 miliarde de lei.

Jean Dumitrescu, Director Relații cu Investitorii Aquila: „Aquila este cea mai mare companie de distribuție de bunuri de larg consum și avem obiective ambițioase de creștere prin valorificarea oportunităților de pe piață și a fondurilor atrase recent de la investitori. Ne dorim ca acțiunile Aquila să fie incluse în componența indicilor bursieri locali și internaționali, iar colaborarea cu BRK Financial Group ne va ajuta semnificativ în acest demers, precum și în îndeplinirea obiectivului nostru de a aduce valoare adăugată acționarilor și investitorilor prin creșterea lichidității”.

Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București: „Programul de Market Maker al Emitentului și-a demonstrat în decursul acestui an utilitatea și eficiența. Dacă la finalul anului 2020 aveam opt instrumente financiare incluse în acest program, acum, la un an distanță, avem 18 astfel de instrumente. Îmbunătățirea lichidității pieței și implicit a fiecărui emitent este unul dintre obiectivele noastre și vom continua să depunem eforturi în acest sens. Ne bucurăm că Aquila a ales, la scurt timp de la listare, să acceseze acest program. Ne dorim ca în 2022 să păstrăm ritmul și un număr tot mai mare de companii să se folosească de oportunitatea oferită prin programul de Market Maker al Emitentului”.

Monica Ivan, Director General BRK Financial Group: „Salutăm decizia companiei Aquila de a apela la serviciul de Market Making al Emitentului oferit de BRK Financial Group, la scurt timp după listare. Lichiditatea contribuie pe termen lung la reducerea volatilității și implicit a riscului asociat. Am observat empiric că în topul rulajelor zilnice, acțiunile care au lichiditatea asigurată de către un market maker ocupă poziții fruntașe. Angajamentul nostru în cadrul acestui parteneriat constă în cotarea unui volum de minim de 50.000 de acțiuni (atât pe sensul cumpărare, cât și pe sensul de vânzare). Bazându-ne pe experiența dobândită în cadrul altor parteneriate, am calibrat parametrii de cotare astfel încât compania să îndeplinească exigențele FTSE Russell din punct de vedere al lichidității pentru a fi inclusă în componența seriilor de indici dedicați Piețelor Emergente. Subliniem faptul că pentru o companie nou listată, drumul spre indici este mai simplu decât în cazul companiilor cu vechime, din perspectiva duratei de monitorizare”.