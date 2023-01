La sărbătoarea Botezului Domnului din 6 ianuarie 2023, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor a anunțat că va oferi credincioşilor Agheasma Mare în 12.000 de sticle.

Evenimentele liturgice de la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava – Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”, prilejuite de sărbătoarea Botezului Domnului din acest an, se vor desfășura conform următorului program:

Miercuri, 4 ianuarie 2023

Ora 16:00 – Ceasul IX;

Ora 16:15 – Vecernia;

Ora 17:00 – Utrenia zilei;

Ora 18:30 – Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Joi, 5 ianuarie 2023,

Ajunul Bobotezei

Ora 05:00 – Miezonoptica;

Ora 05:30 – Ceasurile Împărătești;

Ora 07:00 – Vecernia Praznicului unită cu Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, săvârșită de un sobor de preoți și diaconi ai Catedralei Arhiepiscopale;

Ora 10:00 – După Rugăciunea Amvonului, soborul catedralei va merge pe scena special amenajată în curtea mănăstirii, unde va fi săvârșită Slujba sfințirii celei mari a apei (a Aghesmei Mari) de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților;

Ora 11:00 – Arhimandritul Paraschiv Dabija, vicar administrativ al eparhiei, dimpreună cu părinţii slujitori, va merge cu Ajunul Bobotezei la reşedinţa Ȋnaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților;

Ora 16:00 – Pavecernița Mare unită cu Litia Praznicului şi Utrenia;

Ora 18:45 – Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.

Vineri, 6 ianuarie 2023,

Botezul Domnului (Boboteaza)

Ora 07:30 – Miezonoptica;

Ora 08:00 – Acatistul Botezului Domnului;

Ora 09:00 – Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, împreună cu părinții și diaconii slujitori ai Catedralei Arhiepiscopale din Suceava, pe scena amenajată în curtea Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou de lua Suceava”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa va oficia Slujba sfințirii celei mari a apei (Agheasma Mare).

Pentru a se evita aglomerarea credincioșilor, cei prezenți la Catedrala Arhiepiscopală vor primi Agheasma Mare în cele 12.000 de sticle, îmbuteliate în zilele de 5 și 6 ianuarie 2023.

Ora 16:00 – Ceasul IX, Vecernia și Litia;

Ora 18:45 – Paraclisul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.