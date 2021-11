Loredana Groza (51 ani) nu se dezminte! Şi-a obişnuit fanii cu apariţiile sale sexy şi excentrice. Acum, jurata de la X Factor şi-a făcut apariţia într-un sutien, care îi arată bustul generos şi o pereche de blugi rupţi de sus până jos, notează click.ro. Aşa a ieşit artista la cină.

Mulţi au criticat-o pentru felul în care îşi arată formele, alţii spun că ar avea operaţii estetice. „Nu am nici o operaţie estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aş avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine ştie, nu sunt împotriva lor şi admir femeile care încearcă să arate bine, indiferent de vârstă, şi au curajul să se transforme, dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilităţi să arăţi bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de faţa ta, sunt tratamente şi proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Şi am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăţi bine…” spune Loredana, conform sursei citate.

