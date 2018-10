Plecarea de la „Vocea României” nu a însemnat şi plecarea din PRO TV pentru Loredana Groza. Solista a primit pe mână un nou proiect grandios, este vorba despre show-ul „All Together Now”, care va debuta în primăvara anului 2019. Emisiunea are 100 de jurați, iar alături de Lori îl vom vedea şi pe simpaticul Cabral, potrivit click.ro.

“All Together now” a fost difuzată prima dată de BBC în Marea Britanie, după care a fost achiziționată de nouă țări, printre care Brazilia, Australia și de alte țări din Europa. Acest format a fost creat de Remarkable TV, parte din Endemol Shine Group. 100 de specialiști în muzică sunt cei care decid soarta participanților din această competiție, aşa că am putea spune că emisiunea are 100 de juraţi, mai scrie sursa citată.

