Un bărbat de 36 de ani, din Tîrgu Frumos, a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa neregulamentar DN2E, în afara comunei Cornu Luncii. El a fost accidentat de un autoturism condus de un constănțean de 43 de ani. Nici șoferul și nici pietonul nu consumaseră alcool. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

