Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a ținut să felicite echipa de handabl CSU Suceava dar și pe antrenori pentru îndeplinirea obiectivului propus la început de campionat adică rămânerea în prima ligă. ”Felicitări antrenorilor și domnului profesor Ghervan! Felicitări pentru întreg staff-ul tehnic și pentru cei care au fost alături de echipă! Mulțumesc suporterilor suceveni pentru sprijinul acordat echipei! Și de la anul viitor, la handbal Suceava va evolua în elita handbalului național în Liga Zimbrilor! În egală măsură mă bucură rezultatele echipelor de juniori care arată că Suceava are viitor frumos și promițător. Ca și până acum, în calitate de primar al municipiului Suceava, alături de colegii din Consiliul Local Suceava, vom asigura o finanțare corespunzătoare handbalului sucevean”,a transmis Lungu.

