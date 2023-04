Interpretul de muzică tradițională românească, Grigore Leșe, a primit cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei” ”pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”. Distincția i-a fost înmânată de dr. Vasile Demciuc, consilier eparhial al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, marți, 18 aprilie, pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității” în Sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava. Aici a avut loc evenimentul „Chipurile umilinței. Amintiri, destăinuiri, mărturii”, conferință al cărei nume a fost dat de cartea maestrului Grigore Leșe.

Organizat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic de Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul Media și Comunicare, și Societatea Femeilor Ortodoxe „Maria de Mangop”, evenimentul s-a dorit a fi unul cultural, artistic, spiritual și educațional, dar și ziditor de suflet prin descoperirea comorilor lăuntrice ale unuia dintre cei mai cunoscuți muzicieni și etnologi ai zilelor noastre, profesorul, producătorul, scriitorul și interpretul Grigore Leșe. La final, un moment artistic deosebit a fost susținut de membri ai Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale din Suceava. Întâlnirea cu sufletul în palmă, așa cum i-a plăcut maestrului să o numească, a fost împodobită cu cântec de fluier, Grigore Leșe interpretând creații folclorice autentice, reprezentări ale sufletului satului românesc.