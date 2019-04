Marea actriţă Maia Morgenstern împlinește vârsta de 57 de ani, pe 1 mai. La mulți ani, distinsă doamnă! A filmat orice: de la călugăriţă, la prostituată. Dar în filmul „Patul lui Procust” a şocat de-a dreptul, notează click.ro.

Românii nu au avut posibilitatea să vadă trupul superb al Maiei Morgenstern pentru că filmul ”Patul lui Procust”, filmat în anul 2000, nu a fost difuzat în România. Actrița joacă rolul unei femei superbe, care iubeşte nebuneşte un bărbat frumos, actorul rus Oleg Yankovskiy. ”Parcă a fost acum o sută de ani! Am amintiri foarte frumoase de la filmări. În special despre actorul rus Yankovskiy, care a jucat un Ladima foarte puternic, iar eu eram tânără. Sigur că eram frumoasă! Scenele de dragoste nu au fost ceva neobişnuit pentru noi, dar nu am avut curajul să filmăm scene de iubire explicită. Nu am îndrăznit.”, a explicat în exclusivitate pentru Click! Maia Morgenstern, în 2012.

