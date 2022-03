Viața Mariei Dragomiroiu a fost un șir de drame, până să-l întâlnească pe actualul ei soț, impresarul Bebe Mihu. Artista a fost bătută și târâtă de păr, pe stradă, de primul ei soț, pe care l-a prins chiar în timp ce-și făcea de cap cu amanta, o bună prietenă de familie, potrivit click.ro.

Maria Dragmiroiu a povestit cu lacrimi în ochi, în emisiunea „La Măruță”, drama vieții ei. La 20 de ani, artista avea să se îndrăgostească nebunește de Ion, pe care l-a cunoscut în troleul 84. Cei doi s-au căsătorit la 6 luni după ce se născuse primul lor copil, deși părinții nu erau de acord. Nașii celor doi au fost regretata Ileana Sărăroiu și Mircea Câmpeanu. Cei doi au avut împreună doi copii, Ileana și Mircea, însă căsnicia lor a început să scârțâie atunci când Maria Dragomiroiu a devenit celebră.

Bărbatul și-a găsit o amantă, o prietenă bună de familie, cu care își făcea de cap chiar în garsoniera soacrei solistei de muzică populară.

„ A vrut Dumnezeu să aflu! Eram acasă și eu l-am sunat și n-a răspuns. Am sunat-o și pe soacră-mea și nu mi-a răspuns nici ea. Mi-a venit acest gând că Ion e cu o femeie la soacră- mea, în garsonieră. Am luat un taxi. Când am ajuns la lift, tocmai se închidea. Am dat să intru și în cabină era soacră-mea. Ea a zis:< Du-te la tine acasă!>. A intrat în panică. Mi-am dat seama că ea știe ceva. I-am zis că Ion e sus cu o femeie în casă, în timp ce liftul urca. Ea a început să vorbească tare ca s-o audă ei. Nu a intrat în casă că ei erau acolo. Eu am stat în scara blocului două ore și m-a invitat un vecin în casă la el. A ieșit el și a început să țipe la vecin că ce caută nevastă-mea la tine în casă! El și soacră-mea m-au aruncat în lift. Mi-a dat un pumn în cap. Liftul s-a oprit între etaje! Soacră-mea a zis: <Du-o acasă și omoar-o!> M-a apucat de păr și m-a dus așa…eu plângeam. Nu mi-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Nu mai aveam nici un fir de păr de unde m-a apucat!”, a povestit solista calvarul trăit, potrivit sursei citate.

