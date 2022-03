Viorel Lis a vorbit pentru prima dată despre experiență cumplită prin care a trecut, când a suferit un infarct și a fost internat de urgență. Fostul edil a mărturisit că era sigur că nu va ieși viu din spital și că nu o va mai revedea niciodată pe Oana, potrivit click.ro.

Viorel Lis, 79 de ani, a suferit recent un infarct și a fost necesară internarea de urgență a fostului edil al Capitalei. După 10 zile petrecute în spital, Viorel Lis a dezvăluit la Teo Show! momentele îngrozitoare prin care a trecut cât timp a fost la Terapie Intensivă.

,,Mi-a fost nemaipomenit de greu. Au fost zile triste mai ales când am avut durerea aia maximă la inimă, când a venit Salvarea și am plecat de acasă în cărucior cred că am plâns pentru prima dată. Eram sigur că n-o să mă mai întorc.”, a spus Viorel Lis, potrivit sursei citate.

