Cătălin Botezatu (56 de ani) este unul dintre cei mai renumiți creatori de modă din România și a cunoscut succesul în urmă cu ani, pe vremea regimului comunist, ca model. Designerul și-a început cariera în modă în anul 1984, pe când era manechin la casa de modă Venus, condusă pe atunci de Zina Dumitrescu. Ulterior s-a lansat ca designer 12 ani mai târziu. Totuși, puțini cunosc marile sacrificii pe care Bote le-a făcut pentru cariera sa, notează click.ro.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.ro, Cătălin Botezatu a dezvăluit ce sacrificii a făcut în viață.

„Nu știu dacă ceea ce mi s-a întâmplat de-a lungul vieții pot numi obstacole. Le pot numi lucruri care trebuiau să se întâmple pentru că așa a fost să fie. Din fiecare obstacol, așa cum l-ai numit tu, am avut ceva de învățat. Creștinește aș spune, Dumnezeu îți dă să duci așa cum a dus el crucea, cât poți să duci. Această cruce invizibilă te face mai puternic. Eu sunt un om credincios, poate de aceea, cu credință, am depășit aceste așa-zise obstacole, care m-au făcut puternic. Știți foarte bine că am trecut prin foarte multe probleme de sănătate, dar iată că sunt ca și cum nu s-ar fi întâmplat tocmai pentru că, zic eu, mai mult de trei sferturi pornește de aici (n.red.: arătând spre cap).” a spus designerul pentru UNICA.ro.

