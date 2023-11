Petre Roman, fostul premier al României de la începutul anilor 90, a dezvăluit, de curând, care a fost motivul divorțului dintre el și fosta lui soție, Mioara, după peste 30 de căsnicie.

„Cum e viața, mi-am pierdut mințile. M-am îndrăgostit foarte puternic de Silvia… nu numai pentru că e o femeie foarte frumoasă, nu numai pentru că are o voce splendidă, ci pentru că este un om cu care am simțit că mi-e foarte bine. Am și eu dreptul să mă simt foarte bine cu aleasa inimii mele”, a spus fostul premier al României, în cadrul emisiunii lui Denise Rifai, potrivit click.ro.

Silvia i-a schimbat viața lui Petre Roman. A decis să lase totul în urmă și să își trăiască viața alături de ea. S-a căsătorit cu iubita sa mai tânără cu 27 de ani, care i-a dăruit și un fiu, pe nume Petrus, care acum are 13 ani.

Chiar dacă a ales să o părăsească pe Mioara, Petre Roman are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale soții, notează sursa citată.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/de-ce-au-divortat-de-fapt-mioara-si-petre-roman-2314614.html