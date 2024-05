Elev sergent Robert Cîrstinariu din cadrul Colegiului Național Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc a obținut, pentru al treilea an consecutiv, medalia de bronz la faza națională a olimpiadei de fizică. După un parcurs greu, în care și-a dedicat timpul aprofundării materiei, elevul în uniformă militară a adunat roadele muncii sale, menținându-se în topul celor mai buni elevi din țară în domeniul fizicii. Medalia, oferită de Societatea Română de Fizică, este dovada vie a muncii elevului ștefănist.

Dorința de cunoaștere și dragostea pentru învățătură, îmbinate cu spiritul competiției, l-au determinat pe Robert să se înscrie într-o competiție dură, unde doar cei mai buni reușesc să iasă învingători.

A făcut echipă bună cu îndrumătorul lui, domnul profesor Nicolae Debren, care l-a susținut necondiționat încă din primul an în colegiul militar. Ambiția elevului de a-și demonstra, an de an, înțelegerea fenomenelor fizice și gândirea matematică în rezolvarea problemelor, i-au asigurat o traiectorie frumoasă în lumea Fizicii.

„𝑃𝑜𝑡 𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 𝑐𝑎̆ 𝑓𝑖𝑧𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑖̂𝑛𝑠𝑒𝑚𝑛𝑎𝑡 𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎̆ 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑎𝑙𝑎̆ 𝑖̂𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑖-𝑎𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑝𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎̆. 𝑂𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡 𝑐𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑎̆ 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑚𝑎̆ 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑒𝑧 𝑠̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑛𝑐𝑒𝑟𝑐 𝑠𝑎̆ 𝑖̂𝑚𝑖 𝑖̂𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒𝑙𝑒. 𝑆𝑢𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑛𝑜𝑠𝑐𝑎̆𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑁𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎𝑒 𝐷𝑒𝑏𝑟𝑒𝑛 𝑠̦𝑖 𝑚𝑎̆ 𝑠𝑖𝑚𝑡 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑡 𝑐𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑚𝑖-𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎̆𝑠𝑝𝑙𝑎̆𝑡𝑖𝑡𝑎̆ 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑎.”