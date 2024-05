Lumina Sfântă de la Ierusalim a ajuns și anul acesta la Suceava, fiind împărțită de Episcopul Vicar Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților PS Damaschin Dorneanul preoților din județ, din județele învecinate, din regiunea Cernăuți, Ucraina, precum și celor din Republica Moldova. Aeronava de mici dimensiuni care a dus Lumina Sfântă a aterizat pe Aeroportul Ștefan cel Mare. Lumina Sfântă a fost adusă de starețul Mănăstirii ”Sf. Ioan” Suceava, arhimandritul Serafim Grigoraș, și părintele Viorel Ilișoi, consilier economic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cei doi preoți au fost întâmpinați pe platforma aeroportului de PSD Damaschin Dorneanul, precum și de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi, prefectul Alexandru Moldovan și directorul aeroportului Ioan Măriuța. Lumina Sfântă a fost adusă pentru prima dată la Suceava în anul 2009, la inițiativa președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. El a ținut să precizeze că Lumina Sfântă a fost adusă cu Lampa lui David, aceeași lampă folosită în anul 2009 când Lumina Harică a ajuns pentru prima dată la Suceava. „Cu această lampă s-a adus în acești 15 ani Sfânta Lumină. Am procurat-o de la Londra în 2009. Era necesară pentru că era autorizată pentru zbor și e lampa cu care se transportă flacăra olimpică. Și mă bucur că și astăzi funcționează. Ca un simbol o păstrez acasă, la loc de cinste și Sfânta Lumină arde și la noi în casă multe luni de zile în fiecare an”, a mai spus șeful administrației județene.

Prezent și anul acesta la aducerea Luminii Sfinte, Gheorghe Flutur a spus că „de 16 ani aici la Suceava vine Lumina Sfântă. Din 2009. Aici este și troița construită în memoria acestui eveniment. Sunt foarte bucuros să pot să fiu prezent din nou alături de părinții noștri, de preoții noștri, alături de primar, de viceprimar, de prieteni. Foarte mulți creștini cu zâmbetul pe buze au venit să primească Sfânta Lumină. Uitați-vă cum pleacă de la Suceava către Cernăuți, către Republica Moldova, Neamț, Botoșani. Este un dispecerat întreg aici. Lumea a venit să ia Sfânta Lumină, iar preoții protopopi sunt organizați să ajungă în ultimul cătun din județ. Îi felicit pe cei care au fost să aducă Sfânta Lumină, pilotului, le mulțumesc celor de la aeroport și le spun sucevenilor Hristos a Înviat!”, a transmis Gheorghe Flutur.

La rândul său, primarul Ion Lungu a ținut să sublinieze faptul că an de an aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim reprezintă „un moment foarte emoționat. Din anul 2009 se aduce Lumina Sfântă la Suceava. Sincere felicitări domnului președinte care a avut inițiativa în anul 2009 să aducă Lumina Sfântă pentru prima dată în România. Este un moment foarte emoționat pentru noi creștinii ortodocși și greco catolici. Am avut bucuria și emoția în ultimii 7 ani să merg în Ierusalim la Locurile Sfinte. Din păcate în acest an încă nu am ajuns. Sper să ajungem. Dar iată că din Ierusalim vine această Lumină Sfântă la noi, Lumina Sfântă care ne bucură, care aduce atâta bucurie celor care cred, celor care așteaptă acest moment deosebit de la miezul nopții atunci când se spune Hristos a Înviat! Un Paște cu liniște sufletească și sănătate la toți sucevenii și să dea Dumnezeu să fie pace să putem merge cât mai repede la Ierusalim, iar această Lumină Sfântă să vină an de an la Suceava”, a spus Ion Lungu.