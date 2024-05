Direcția de Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că astăzi au fost finalizate lucrările de turnare a plăcii de suprabetonare pe ultima deschidere a podului (deschiderea 7) peste râul Suceava de pe DN 2H, km 4+776 de la Milișăuți. ”Concomitent, se execută următoarele lucrări de turnare beton lisă parapet, pregătiri montare dale racordare, sferturi con”, au mai transmis drumarii ieșeni. Antreprenorul lucrărilor este asocierea SC Test Prima SRL – SC Beny Alex SRL – SC Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating