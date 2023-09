Carpathian Single Malt a fost premiat cu medalii de aur și argint în cadrul Global World Whisky Masters 2023, cu medalii de bronz la International Spirits Challenge (Marea Britanie) și International Wine & Spirits Competition (Marea Britanie), distincţii urmate de un punctaj mare obţinut în cadrul Ultimate Spirits Challenge (SUA). Primul whisky single malt din România produs de Alexandrion Group, cel mai mare producător si distribuitor de băuturi spirtoase și vinuri spumante din România, a fost lansat comercial în octombrie 2022 și este acum disponibil la nivel internațional.

Expresiile Carpathian Single Malt Whisky Cognac, Ruby Port și Amarone au obținut medalii de aur în cadrul Global World Whisky Masters 2023 (Marea Britanie), în timp ce expresiile Fetească Neagră, Madeira, Burgundy, Commandaria și Vradiano au obținut toate medalii de argint. În cadrul competiției International Spirits Challenge (Marea Britanie), expresiile Fetească Neagră & Cognac au fost distinse cu bronz, la fel ca și expresia Oloroso la International Wine & Spirit Competition (Marea Britanie). În SUA, la Ultimate Spirits Challenge, Cognac și Fetească Neagră au obținut 91, respectiv, 90 de puncte în categoriile la care au concurat. Aceste distincții de top reprezintă o recunoaștere importantă a calității primului whisky single malt din România și o recompensă binemeritată pentru echipa care a lucrat la acest proiect.

Prestigioasa publicație britanică The Spirits Business a scris: „O altă distincţie de aur a fost acordată whisky-ului românesc Carpathian Single Malt Whisky finisat în butoaie de Cognac, apreciat pentru „maltozitatea sa plăcută” la nivel olfactiv și pentru aromele de „ciocolată, malț, cereale și fructe roșii”.

Dr. Nawaf Salameh, Preşedinte Fondator al Grupului Alexandrion, a declarat:

„Rezultatele incredibile obținute de Carpathian Single Malt Whisky în cadrul competiției Global World Whisky Awards 2023 (Marea Britanie), International Spirits Challenge (Marea Britanie), International Wine & Spirit Competition (Marea Britanie) & Ultimate Spirits Challenge (SUA) au fost o ocazie pentru mine de a reflecta la evoluția extraordinară, dar plină de provocări, pe care a avut-o primul whisky single malt din România. Ideea a început să prindă contur în mintea mea în urmă cu mai bine de douăzeci de ani, când am realizat potențialul pe care îl avea România de a produce whisky single malt și când am înțeles, de asemenea, că oamenii noștri au nevoie și merită să se bucure de un whisky de clasă mondială produs în țara lor. Grupul Alexandrion a fost capabil să le ofere acest lucru. Feedback-ul pozitiv pe care îl primim din partea consumatorilor din întreaga lume și evaluarea juriului format din experți, ai unora dintre cele mai apreciate competiții internaționale de degustare în orb a băuturilor spirtoase si vinurilor din lume reprezintă o confirmare în plus a faptului că brand-ul Carpathian Single Malt este un concurent puternic pe piața globală. Călătoria noastră internațională continuă.”

Primul whisky single malt din România a crescut din ce în ce mai mult sub coordonarea Master Distiller-ului Allan Anderson, care a declarat:

„La puțin peste un an de la dezvăluirea Carpathian Single Malt Whisky și la doar câteva luni de la lansarea comercială, aceste premii sunt o dovadă a viziunii și convingerii Dr. Salameh că atuurile naturale ale României sunt ideale pentru a crea un Single Malt excepțional. Ele confirmă, de asemenea, că ne aflăm pe traiectoria corectă și că vom continua să dezvoltăm calitatea și accesibilitatea gamelor și expresiilor noastre, prin pasiunea pentru acest produs premium.”

Lansat în 2008, Global World Whisky Masters recompensează excelența internațională în producția de whisky. Competiția este organizată la Londra și anul acesta a reunit producători din întreaga lume, din țări precum Canada, Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Franța, Spania, Germania, Danemarca, Norvegia, Republica Cehă, Japonia, India, Taiwan și Africa de Sud.

Aflat la cea de-a 28-a ediție, International Spirits Competition reprezintă principalul eveniment de promovare a băuturilor spirtoase de calitate excepțională din întreaga lume, în timp ce US Ultimate Spirits Challenge evaluează, recunoaște și promovează calitatea băuturilor alcoolice. The International Wine & Spirits Competition promovează cele mai bune băuturi spirtoase si vinuri din întreaga lume.

Cu o tehnologie de ultimă generație și procese inovatoare care permit producerea de băuturi alcoolice de cea mai înaltă calitate, Alexandrion Saber Distilleries 1789 este acum una dintre cele mai moderne unități de producție din Europa de Sud-Est și unul dintre cele mai mari centre de îmbuteliere din regiune. Printre mărcile de referință din portofoliul Grupului Alexandrion, produse aici, se numără Carpathian Single Malt, Brâncoveanu Vinars, Alexandrion, Saber Elyzia și Kreskova Vodka.

Lista completă a premiilor, mai jos:

1. Cognac 46% ABV:

2023 Medalie Aur The World Whisky Masters, UK

2023 91 puncte Ultimate Spirits Challenge, USA

2023 Medalie Bronz International Spirits Challenge, UK

2. Amarone 46% ABV:

2023 Medalie Aur The World Whisky Masters, UK

3. Ruby Port 46% ABV:

2023 Medalie Aur The World Whisky Masters, UK

4. Feteasca Neagra 46% ABV

2023 Medalie Argint The World Whisky Masters, UK

2023 90 puncte Ultimate Spirits Challenge, USA

2023 Medalie Bronz International Spirits Challenge, UK

5. Commandaria 46% ABV:

2023 Medalie Argint The World Whisky Masters, UK

6. Madeira 46% ABV:

2023 Medalie Argint The World Whisky Masters, UK

7. Burgundy 46% ABV:

2023 Medalie Argint The World Whisky Masters, UK

8. Vradiano 46% ABV:

2023 Medalie Argint The World Whisky Masters, UK

9. Oloroso 46% ABV:

2023 Medalie Bronz International Wine & Spirit Competition, UK

Despre Alexandrion Group

Alexandrion Group este lider în producția și distribuția de băuturi spirtoase și vinuri în România și singurul producător de single malt din țară. Grupul are o istorie de peste 200 de ani în industria locală a băuturilor spirtoase, producând unele dintre cele mai puternice mărci din România, la DISTILLERILE ALEXANDRION SABER 1789, recunoscute atât la nivel național, cât și internațional pentru calitatea și rafinamentul lor. Portofoliul de produse include băuturi tradiționale românești și produse internaționale. Alexandrion 5* și 7*, celebrele vinars Brâncoveanu XO, VS și VSOP, lichiorul de fructe SABER Elyzia, distilatul de fructe Zolmyr, vodca Kreskova și alte produse care au asigurat Grupului poziția de lider pe piața românească de băuturi spirtoase și tradiționale. Începând cu anul 2018, Grupul și-a extins activitatea, completându-și portofoliul cu vinuri premiate, liniștite și spumante, produse de Domeniile Alexandrion Rhein 1892.