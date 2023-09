Sub deviza „Cu MedLife ești bine @festival”, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, a fost în mijlocul a peste 360.000 de festivalieri;

Cele 8 festivaluri susținute de MedLife au acoperit o paletă largă de activități, genuri muzicale, dar și pasiuni care întăresc starea de bine a românilor: de la concerte de muzică clasică, rock alternativ, muzică electronică, indie sau jazz, la spectacole de teatru, proiecții de film, lectură, dezbateri și activități de recreere în aer liber.

Starea de bine fizică a fost susținută de MedLife prin asistență medicală generală, masaj terapeutic, ateliere tematice sau cursuri de prim-ajutor;

Pentru o stare emoțională bună, reprezentanții MedLife au organizat diverse experiențe atractive, precum o instalație de oglinzi interactivă, Turul Inimii sau workshop-uri;

MedLife este primul operator medical care s-a alăturat celor mai îndrăgite festivaluri din România.

MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România și liderul din domeniu, a contribuit, în această vară, la starea de bine din cadrul celor mai îndrăgite festivaluri muzicale și culturale din țară, la care au fost prezente peste 360.000 de persoane.

Cu o prezență activă la evenimente muzicale de amploare, precum Electric Castle, Summer Well, Festivalul SoNoRo Musikland, Smida Jazz Festival, Jazz in the Park, dar și din alte domenii, precum teatru – Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, book-trailere – Boovie, festival international de book-trailere sau Festivalul de Film și Istorii Râșnov, MedLife și-a consolidat angajamentul de a face România bine împreună.

Sub deviza „Cu MedLife ești bine @festival”, liderul în sănătate privată a oferit experiențe memorabile și servicii medicale de înaltă calitate, creând o atmosferă de confort interior și bună dispoziție și promovând astfel o abordare holistică asupra stării de bine.

„Festivalurile, prin diversitatea lor, reprezintă o platformă pentru cultivarea unei comunități unite, stimulează economia locală și promovează sentimentul de mândrie pentru locul în care trăim. Dincolo de impactul lor în societate, momentele de răgaz și de distracție sunt esențiale pentru echilibrul emoțional al fiecăruia dintre noi. Sunt motivele pentru care MedLife este și va rămâne un partener activ în menținerea unei stări de bine în rândul festivalierilor”, a declarat Ina Bădărău – Ilie, Director de Comunicare MedLife.

Starea de bine are la bază o condiție fizică optimă

MedLife și-a reafirmat promisiunea de a avea un aport considerabil la sănătatea românilor, promovând o abordare 360 de grade asupra stării de bine și asigurându-se că participanții rămân în cea mai bună formă a lor prin asistență medicală generală, masaj terapeutic, ateliere tematice, foarte utile în cadrul evenimentelor de o asemenea anvergură, după cum urmează:

1. Servicii medicale gratuite. Peste 400 de festivalieri au beneficiat de servicii medicale prin intermediul clinicilor medicale mobile puse la dispoziția participanților de la Electric Castle și Summer Well. Echipa medicală a oferit suport participanților pentru probleme precum: arsuri termice și solare, alergii, entorse de gleznă, deshidratare, insolații, contracturi musculare, laringite, pusee de hipertensiune, otite, dureri articulare, cefalee și nu numai; 2. Masaj terapeutic. Peste 150 de persoane au optat pentru masajele realizate de specialiștii din divizia RelaxLife pentru restabilirea mobilității și pentru a rămâne în formă pentru distracție; 3. Ateliere de wellbeing. Medicii buni ai MedLife, alături de experți în diverse domenii, au susținut 10 ateliere la Electric Castle și la Summer Well pentru o stare fizică excelentă. Peste 400 de participanți au primit informații valoroase despre consumul responsabil de alcool, corectarea posturii corpului, tehnici de stretching sau despre prevenția cancerului la sân; 4. Cursuri de prim-ajutor gratuite. Peste 50 de voluntari de la Festivalul de Film și Istorii Râșnov au beneficiat de cursuri de prim-ajutor pentru protecția adecvată și intervenția optimă în cazuri de urgență; 5. Vouchere de discount. Festivalierii care au participat la activările MedLife au beneficiat de aproximativ 1800 de vouchere de reducere la testele de laborator MedLife sau de acces gratuit la ședinte online HomeClass (fitness, pilates și gimnastică medicală). 6. Kituri de bine. Peste 600 de kituri cu produse utile pentru sănătate au fost oferite festivalierilor.

În plus, pentru cei dornici să-și verifice starea de bine, MedLife a pregătit și două pachete de analize medicale: Festival Vibe și Festival Joy. Cei care au participat la Electric Castle, Summer Well, Smida Jazz Festival și Jazz in the Park pot beneficia de un discount de 25% la unul dintre cele două pachete, prezentând biletul de festival la recepție, în oricare dintre clinicile și punctele de recoltare MedLife din țară. Campania este valabilă până pe 30 septembrie, iar fiecare festivalier poate beneficia de discount o singură dată.

Starea de bine vine dintr-o condiție psihică bună

MedLife a oferit festivalierilor oportunitatea de a reflecta, de a-și înțelege mai bine trăirile și de a se bucura de momente unice la festival prin diverse activări, care au presupus:

1. Instalații speciale de oglinzi cu funcționalități și efecte variate, care au reflectat nu doar trăsăturile fizice, ci și stările emoționale ale festivalierilor, contribuind la autocunoaștere și la sporirea încrederii în sine. Astfel, peste 000 de festivalieri s-au fotografiat cu simbolul MedLife reprezentat de o inimă realizată din oglinzi și lumini LED, iar 5.500 de persoane și-au văzut propriile reflexii într-o formă asemănătore cu radiografiile, la Electric Castle și Summer Well; 2. Zonă de lounge cu pufi și încărcătoare pentru telefoane, unde s-au relaxat aproximativ 10.000 de persoane aflate la Electric Castle, Summer Well, Smida Jazz Festival și Jazz in the Park; 3. Un atelierul de bucurie instantanee susținut de un medic psihiatru și un fotograf, la Electric Castle, în cadrul căruia 45 de persoane au primit informații despre diferențele dintre afecțiunile medicale și trăirile normale ale unei persoane în relație cu factorii externi, precum și metodele de combatere a stresului prin arta fotografică.

Starea de bine vine prin cultivarea pasiunilor

Cultivarea pasiunilor reprezintă o sursă inepuizabilă de satisfacție personală și de împlinire, aducând bucurie și având un impact benefic asupra stării psihologice generale a unei persoane. În plus, hobby-urile pot duce la eliberarea de endorfine și alte substanțe chimice care induc starea de bine și reduc riscul de boli generate de stres.

Tocmai de aceea, MedLife a fost aproape în acest sezon estival de pasionații de:

Muzică , prin acoperirea unei palete largi de preferințe muzicale: Electric Castle, Festivalul SoNoRo Musikland, Summer Well, Smida Jazz Festival și Jazz in the Park;

, prin acoperirea unei palete largi de preferințe muzicale: Electric Castle, Festivalul SoNoRo Musikland, Summer Well, Smida Jazz Festival și Jazz in the Park; Artele spectacolului , prin prezența la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS);

, prin prezența la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS); Lectură , prin susținerea Boovie, festival international de book-trailere, care propune o nouă metodă de abordare a cărților, prin transformarea lor în book-trailere de către echipe formate din elevi, coordonate de un profesor;

, prin susținerea Boovie, festival international de book-trailere, care propune o nouă metodă de abordare a cărților, prin transformarea lor în book-trailere de către echipe formate din elevi, coordonate de un profesor; Film și dezbateri prin participarea la Festivalul de Film și Istorii Râșnov. Dintre dezbateri menționăm și ”Natalitate 2.1.”, susținută de MedLife și moderată de Marina Udroiu, la care au participat aproximativ 70 de persoane.

Starea de bine este dată de locul în care te afli

MedLife a fost alături de festivalieri în 17 locații remarcabile din România, onorând patrimoniul cultural și oferind experiențe diverse de la Cluj, la Sibiu, Brașov și până la Buftea.

Totodată a facilitat explorarea frumuseților naturii prin activări cum ar fi Turul Inimii, organizat în cadrul Smida Jazz Festival, la care au participat peste 60 de persoane dornice să pornească în tururi ghidate în Munții Apuseni și să facă poze care să reflecte starea lor de bine.

MedLife continuă să fie un partener de încredere pentru starea de bine a românilor, oferind servicii medicale la standardele cele mai înalte și susținând dezvoltarea personală și comunitară.

