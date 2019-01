O minoră a fost rănită după ce şoferul maşinii în care se afla a adormit la volan şi a intrat cu maşina într-un şanţ. Accidentul a avut loc vineri dimineaţă, în jurul orei 7:20, pe DN 17, în comuna Dorna Candrenilor. Pe fondul oboselii, un bărbat de 39 de ani, din comuna Volovăţ, care conducea un autoturism înmatriculat în străinătate, a adormit la volan după care a pătruns pe contrasens și a intrat într-un şanţ de pe marginea drumului, acroșând un stâlp de la iluminatul public.

În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a unei minore de 8 ani, pasageră în autoturism, care a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără a rămâne internată. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.