Ieri am primit misiunea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei – în pregătirea raportului „Consecințele umanitare şi migrația internă și externă în contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei”, delegația fiind alcătuită din domnul Pierre – Alain Fridez, parlamentar elvețian, doamna Diana Stoica, deputat, membru al Delegației Parlamentului României la APCE și doamna Tatiana Termacic din staff-ul APCE. Au fost vizitate Centrul de refugiați Siret și Centrul European Logistic pentru Refugiați de la Salcea.

”La PTF Siret am prezentat modul de organizare, fluxurile informaționale și modalitățile de răspuns ale autorităților sucevene implicate în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

Județul Suceava, aflat în prima linie, poartă o responsabilitate substanțial crescută, creând mecanisme și măsuri de integrare și protecție ale refugiaților ucraineni, preluate la nivel național.

Societatea civilă, autoritățile publice locale, instituțiile publice au fost prezente atunci când vecinii noștri au avut nevoie, alocând cu generozitate resurse din primul moment. Am subliniat faptul că o vom face în continuare, fiind datoria noastră umană, dar și dovada că împărtășim valorile europene pe care a fost clădită UE. Este evident că în contextul gestionării crizei refugiaților din Ucraina, statele membre UE ce se alătură acestui efort se confruntă cu provocări similare. Însă modalitatea în care a răspuns societatea civilă din România și profesionalismul instituțiilor publice din zona frontierelor m-a determinat să susțin în fața raportorului Comisiei APCE pentru migrație necesitatea creionării corecte a mecanismelor de sprijin financiar pentru țările din prima linie și dobândirea statutului de stat membru al spațiului Schengen”, a declarat prefectul.