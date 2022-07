Maria Dragomiroiu a dezvăluit, în cadrul unui interviu recent, că nu a mai mers pe plajele autohtone de aproximativ 20 de ani, chiar dacă vizitează des litoralul. Iată ce a făcut-o pe îndrăgita solistă să ia această decizie!

Maria Dragomiroiu, în vârstă de 67 de ani, a explicat recent că evită să se expună în costum de baie, preferând să admire marea de la…distanță. Fiind o fire pudică, artista a dezvăluit că ar fi nevoie să caute o plajă sălbatică pentru a se bucura de soare, notează click.ro.

„Stau la hotel, la etajul 6, văd marea de sus și mă simt bine, stau cu ușa deschisă la balcon, bate briza. Vin așa de obosită aici că îmi mai revin și eu și mă mai odihnesc. Eu nu mai fac plajă de ani de zile, de cel puțin 20 de ani. Sunt un om pudic. Unde să merg? Să ies la plajă unde nu e lume îmi trebuie timp, să iau mașina, să caut un loc… mergeam înainte spre Agigea, unde este o plajă sălbatică. Dar, în general, nu merg la plajă, punct! Așa, prefer să stau în cameră, am toate condițiile. Sigur, nu trebuie să facă toată lumea ca mine. În plus, eu nu suport căldura și nu cred că aș putea rezista mult pe plajă. Ca să nu fiu chiar atât de albă, am stat la soare prin curte câte jumătate de oră în câteva reprize, printre treburile pe care le aveam de făcut.”, a declarat Maria Dragomiroiu, pentru Fanatik.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/motivul-pentru-care-maria-dragomiroiu-nu-mai-merge-641125.html