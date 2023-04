Duminică, 23 aprilie cu ocazia redeschiderii Muzeului Satului din Baia Mare, a avut loc și promovarea Rutei Muzeelor Etnografice în Aer Liber din România. Județul Suceava are două obiective turistice incluse în această rută, respectiv: Muzeul Național al Bucovinei din Suceava și Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc.

