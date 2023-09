Vineri la orele 13.17, polițiștii din cadrul Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta fiind în exercitarea atribuțiunilor de serviciu, pe Drumul Județan 176 A, pe raza comunei Izvoarele Sucevei, satul Brodina de Sus, au oprit pentru control, autoutilitara și remorca conduse de către un bărbat din Straja care transporta material lemnos rotund de diferite dimensiuni. Fiind interogată baza de date SUMAL 2.0, a reieșit că pentru autoutilitară a fost emis la data de 29.09.2023, avizul pentru cantitatea de 17,54. mc material lemnos rotund rășinoase, iar pentru remorcă a fost emis avizul pentru cantitatea de 22,65 mc. Fiind suspiciuni că materialul lemnos transportat nu corespunde cantitativ cu cel înscris în avizele electronice emise, s-a procedat la conducerea ansamblului de vehicule la O.S Breaza, unde după inventarierea materialului lemnos, a rezultat cantitatea de 10,505 mc lemn rotund rășinoase, specia molid, în minus față de cantitatea înscrisă în avizele electronice implementate în aplicația SUMAL 2.0. Societatea transportatoare a fost sancționată contravențional conf. Legii 171/2010, cu amendă în sumă de 4.000 lei și s-a procedat la confiscarea valorică a cantității de 10,50 mc lemn rotund , lemn de foc în valoare de 1.617 lei.

