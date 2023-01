Alimentația completă, bogată în minerale și vitamine joacă un rol primordial în dezvoltarea armonioasă a copiilor, mai ales în primii ani de viață când laptele este principalul ingredient în nutriția acestora. În această perioadă de creștere, de la 3 ani , copiii au nevoie de un aport suplimentar de calciu, fierși vitamina D, pentru o bună dezvoltare fizică și mentală,dar și pentru susținerea sistemului imunitar.

Pentru părinții care își doresc tot ce este mai bun pentru copilul lor, acum și în viitor, Nestlé a dezvoltat gama de produse dedicate celor mici cu un nou produs pe bază de lapte, NAN® OPTIPRO® 5.

NAN® OPTIPRO® 5 este un lapte destinat copiilor de peste 3 ani, ca parte lichidă a alimentației, dezvoltat pe baza cercetărilor Nestlé în domeniul nutriției și sănătății copiilor.

NAN® OPTIPRO® 5 conține o combinație unică de ingrediente, susținând o bună dezvoltare fizică și mentală a copiilor în această etapă, ajutând astfel la oferirea unei baze puternice pentru viitorul lor, adică o cantitate adecvată de proteine, dar și un aport de Vitamina D, precum și calciu și fier.

Vitamina D contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar al copiilor și, alături de Calciu, este necesară pentru creșterea și dezvoltarea normală a oaselor la copii. Fierul contribuie la dezvoltarea cognitivă, iar iodul contribuie la creșterea normală a copiilor.

Începând cu vârsta de 3 ani, copiii devin tot mai activi, merg la grădiniță, se joacă, învață și continuă să aibă nevoi nutriționale specifice. Chiar dacă au un ritm de creștere accelerat, aceasta nu înseamnă că pot avea aceeași alimentație precum un adult, deoarece copiii încă au nevoie de o nutriție adecvată vârstei lor.

Dacă se neglijează acest aspect, poate exista riscul unor deficiențe și consecințe pe termen lung. O nutriție în cantitatea optimă va susține creșterea și le va asigura copiilor o bază solidă pentru un start puternic în viață. Deoarece laptele joacă un rol important în alimentația copiilor, este foarte important ca părinții să le ofere chiar și după vârsta de 3 ani, un lapte adaptat vârstei și nevoilor lor nutriționale.

“Copiii noștri pot beneficia de acum încolo de unlapteca parte a unei alimentații complete și echilibrate pentru o dezvoltare fizică și mentală armonioasă, alături de o alimentație sănătoasă. Părinții români se pot baza pe NAN®OPTIPRO® 5 în efortul de a le asigura micuților mai multă vitalitate și imunitate în fața bolilor, fără a neglija însă toate celelalte componente ale unei diete și vieți sănătoase. De la 1 la 5 ani, copiii trec printr-o perioadă de creștere accelerată, când dezvoltarea lor ia o traiectorie decisivă, punând bazele viitoarei sale stări de sănătate, când este nevoie de cel mai bun posibil suport nutrițional”, spune Mihaela Bușu, Business Executive Officer Nestlé InfantNutrition.

Nestlé continuă să se dedice științei, pentru un viitor mai bun, contribuind în plus cu acțiuni pentru susținereași regenerarea planetei, pentru generațiile viitoare. Astfel, NAN® OPTIPRO® 5este produs cu lapte de înaltă calitate, de la fermele care s-au angajat să reducă emisiile de carbon, folosește energie electrică din surse regenerabile în fabrica în care este produs, conține capac și linguriță care sunt realizate din resurse regenerabile pe bază de plante.

Nestlé NAN® OPTIPRO®este un brand internațional, brandul cel mai recomandat de către medicii specialiști din lume*. Nestlé NAN® OPTIPRO®face parte din portofoliul NestléInfantNutrition alături de gamele de produse NAN SUPREME, NAN COMFORTIS, NANCARE®, GERBER® Organic for Baby, NESTLÉ (cereale pentru sugari și copii mici).

Nestlé a agreat să urmeze principiile și reglementările Codului Internațional de Marketing privind substituenții de lapte matern elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, încă de la adoptarea sa în 1981.

*Conform cercetărilor de piață realizate de către AC NIELSEN, privind prezența globală a brandurilor de lapte pentru sugari. Cercetările de piață au fost realizate de către mai multe agenții externe, precum IPSOS, IQVIA, în rândul personalului medical care au fost vizitați de către reprezentanții Nestlé pe o perioadă de 3 luni, dar și de concurență, pentru un grup de 16 țări definite de Nestlé (reprezentând 74,7% din vânzările de formule de lapte din lume, pe baza datelor Nestlé), în perioada 2017-2021.

Despre Nestlé

Grupul Nestlé este prezent în România din 1996, printre brandurile din portofoliul său numărându-se NESCAFÉ, NESQUIK, Chocapic, KitKat®, Lion, JOE®, AfterEight, MAGGI®, Purina, NAN®, GERBER®, Nespresso, Optifibre etc. În România, Nestlé s-a implicat și în inițiative ecologice și de responsabilitate socială. În ultimii 3 ani companii a plantat 75.000 de copaci, care vor contribui la atingerea obiectivului de zero emisii nete de carbon până în 2050.

Inițiativele globale Nestlé:

În 2017, Nestlé a luat o serie de măsuri pentru accelerarea progresului în vederea atingerii obiectivelor pentru anul 2030, ca parte a acțiunilor de îmbunătățire a calității vieții și a contribuirii la un viitor mai bun. Printre acestea se numără consolidarea programului “Nestlé for HealthierKids”, extinderea inițiativei “Nestlé needsYOUth” și dezvoltarea activităților de management sustenabil al performanței de mediu. Nestlé își menține poziția de lider global în industria de alimente și băuturi prin portofoliul de produse sănătoase accesibile consumatorilor. Indicele global The Access ToNutritionInitiative (ATNI) evaluează cei mai mari 25 de producători de alimente din lume, concentrându-se pe politicile, practicile și performanțele lor legate de nutriție. Poziția de top conferită Nestlé este recunoașterea angajamentului său permanent față de nutriție și sănătate, precum și angajamentul său de a ajuta la abordarea provocărilor globale ale obezității și subnutriției.

Nestlé for HealthierKids

Programul „Nestlé for HealthierKids” a fost creat pentru a uni toate eforturile Nestlé care susțin părinții și tutorii să crească copii mai sănătoși, de la activități de cercetare și formulare a produselor până la servicii de educație și nutriție inovatoare pentru un stil de viață sănătos. în România, aceste eforturi se regăsesc sub umbrela programului „Și eu trăiesc sănătos – SETS”, inițiat de Fundația PRAIS, precum și “Traista cu Sănătate” sub îndrumarea Fundației Tradiții Sănătoase. Instrumentele educative NutriPorția și VeggiePorția, precum și cartea de rețete Nestlé for HealthierKids, fac parte din portofoliul educațional al companiei.

Nestlé needsYOUth

Ambiția Nestlé în ceea ce privește inițiativa globală de tineret „Nestlé needsYOUth” este să ajute 10 milioane de tineri din întreaga lume să aibă acces la oportunități de carieră până în anul 2030. Această inițiativă globală combină și coordonează toate activitățile care susțin tinerii din întreaga lume, inclusiv eforturile Alliance for YOUth.

Nestlé for a WasteFree World

Nestlé dorește ca produsele sale să nu fie doar mai gustoase și mai sănătoase, ci și mai bune pentru mediu. Ambiția Nestlé pentru anul 2030 este impact zero asupra mediului, concentrându-și eforturile pe diminuarea emisiilor de dioxid de carbon, biodiversitate și gestionarea ambalajelor.