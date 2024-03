Boss (r.Bogdan Mirică), Libertate (r. Tudor Giurgiu.), MMXX (r. Cristi Puiu), Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii (r. Radu Jude) și Spre nord (r. Mihai Mincan) sunt filmele care intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Performanțele cineaștilor români vor fi recompensate în cadrul celei de-a 18-a ediții a Galei Premiilor Gopo, care va avea loc în 29 aprilie la Teatrul Național ,,I.L. Caragiale” din București.

32 de lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme de streaming în 2023 s-au regăsit pe lista propusă pentru nominalizările la categoria Cel mai bun film.

Cele mai nominalizate filme de anul acesta sunt Libertate (14 nominalizări), Spre nord (13 nominalizări), Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii (11 nominalizări), Boss (9 nominalizări) MMXX (6 nominalizări) și Visul (6 nominalizări). La categoria Cea mai bună regie sunt nominalizați Bogdan Mirică pentru filmul BOSS, Tudor Giurgiu pentru filmul Libertate, Cristi Puiu pentru filmul MMXX, Radu Jude pentru Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii și Mihai Mincan pentru Spre Nord.

Pentru Cea mai bună actriță într-un rol principal concurează Diana Gheorghian (Dark Ages), Adelaida Perjoiu și Bianca Cuculici pentru rolurile din lungmetrajul MMXX, Ilinca Manolache (Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii) și Cătălina Moga (Tigru), în timp ce pentru Cel mai bun actor într-un rol principal concurează Laurențiu Bănescu (BOSS), Alex Calangiu (Libertate), Niko Becker și Soliman Cruz pentru rolurile din filmul Spre Nord și Vlad Logigan (Visul).

Cum să fiu mort dacă-s viu? (r. Ilinca Călugăreanu ), De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin, (r. Carla Maria Teaha,), Între revoluții (r. Vlad Petr), Doamna Buică (r. Eugen Buică), Pocalul. Despre fii și fiice, (r. Cătălina Tesar,, Dana Bunescu) și Vulturii din Țaga, (r. Iulian Manuel Ghervas, Adina Popescu) vor concura anul acesta pentru titlul de Cel mai bun film documentar.

Lista completă a nominalizărilor este disponibilă aici: https://premiilegopo.ro/stiri/nominalizari-premiile-gopo-2024

De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin (r. Carla Maria Teaha), Doamna Buică (r. Eugene Buică), Pocalul. Despre fii și fiice (r. Cătălina Tesar), Spre nord (r. Mihai Mincan) și Tigru (r. Andrei Tănase) sunt lungmetrajele care concurează pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de debut.

6 filme scurte se află în cursa pentru Cel mai bun film de scurtmetraj, iar la categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru următoarele cinci titluri distribuite în cinematografele din România în 2023: Anatomie d’une chute / Anatomia unei prăbușiri (r. Justine Triet), Close / Aproape (r. Lukas Dhont), As bestas/ Bestiile (r. Rodrigo Sorogoyen), Fallen leaves / Frunze căzătoare ( r. Aki Kaurismäki) și Saint Omer (r. Alice Diop).

Începând cu acest an, Premiile Gopo vor avea două jurii de preselecție, unul pentru categoria lungmetrajelor și cel de-al doilea pentru categoriile documentar și scurtmetraj. Juriul de preselecție, care a stabilit nominalizările pentru lungmetraje este alcătuit, ca și până acum, din 11 profesioniști din domeniul cinematografic. Printre jurații de anul acesta se află criticii de film Cristina Corciovescu, Mihai Fulger și Valerian Sava, regizoarele Ruxandra Ghițescu și Ioana Uricaru, actrița Ofelia Popii, directorul de imagine Tudor Lucaciu, monteuza Melania Oproiu, designerul de costume Oana Păunescu, producătoarea Gabriela Suciu și compozitorul Cristian Lolea. Din juriul de documentare și scurtmetraje fac parte 5 profesioniști din industrie, aceștia fiind criticii de film Andrei Rus și Ramona Aristide, regizorul Radu Ciorniciuc, scenarista Andreea Vălean și editorul Dan Nanoveanu.

După anunţul nominalizărilor, peste 700 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2023, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de firma de audit şi consultanţă PWC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

