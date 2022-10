Quartz Matrix a câștigat premiul cel mare la categoria ,,IoT – Digital Innovation of the Year”, echivalentul Oscarului ȋn lumea de business pe segmentul de companii și industrii. Evenimentul a reunit peste 8.000 de fime din mai mult de 80 de țări, iar Quartz Matrix au fost singura companie românească ȋnscrisă ȋn competiție. Produsul dezvoltat de români și recunoscut la nivel internațional este platforma QLeap, o soluție IT prin care companiile își pot reduce consumul de energie, respectiv costurile, cu până la 11%, și pot deveni mai sustenabile.

“Premiul GoGlobal este o recunoaștere a celor 28 de ani de cercetare și dezvoltare a companiei și o validare a miilor de proiecte implementate de echipa noastră. Este o motivație incredibilă pentru a continua să inovăm, dar și să menținem aceleași standarde ȋnalte de calitate, ȋn toată activitatea noastră”, declară Mihai Suchar, Directorul General al Quartz Matrix.

Platforma QLeap colectează, conectează și interpretează date și informații din diverse surse industriale într-un singur punct. Cu ajutorul său, marii consumatori obțin o reducere de până la 11% a consumurilor de energie, împreună cu un management riguros al tuturor proceselor și echipamentelor critice implicate în producție. Ca rezultat al implementării la peste 50 de companii, soluția a generat reduceri de costuri cu 10,83% și o diminuare a cantității de CO2 care ar fi rezultat în urma producției de 751.608 tone, echivalentul a peste 31 de milioane de copaci salvați.

,,Ce este nou la QLeap este modul de interpretare a datelor prin modulul de Data Analytics, care oferă interpretări, previzionări și calcule de productivitate, comparații cu luna precendentă, previziuni de consum în diverse perioade ale anului, aceste analize fiind necesare în luarea tuturor deciziilor operaționale. Un alt plus major al platformei este partea de IoT, și faptul că integrează toate tipurile de echipamente și dispozitive de monitorizare și control într-o singură platformă. QLeap oferă interconectivitate cu alte softuri și o unificare a tuturor aplicațiilor necesare producției într-o singură platformă, eliminând necesitatea altor aplicații soft care să monitorizeze și să capteze date de la senzori”, completează Mihai Suchar, Directorul General al Quartz Matrix.

În contextul crizei energetice și a creșterii accelerate a prețurilor la energie, inovația Quartz Matrix se adresează tuturor companiilor care vor să-și reducă consumurile de energie, în special consumatorilor industriali mari. Totodată, se adresează firmelor care vor să-și reducă amprenta de carbon și să obțină producții ecologice și prietenoase cu mediul înconjurător.

Compania românească Quartz Matrix intenționează să se extindă pe plan internațional, printr-o rețea de parteneri, începând cu luna martie a anului următor.

GoGlobal Awards, echivalentul premiilor Oscar ȋn business

Gala Go Global Awards reunește, an de an, giganții din toate industriile și premiază inovația, strategia și excelența în business-ul global. De asemenea, sunt premiate si performanțele obținute de către Camerele de Comerț globale, Agențiile de promovare a investițiilor și Agențiile de dezvoltare economică din sfera Comerțului. Simpla participare la această gală și intrarea pe lista scurtă a premianților le aduce companiilor înscrise în concurs recunoașterea internațională a mărcii și le propulsează afacerile.

Ȋn evaluarea concurenților, jurații de la Go Global Awards iau în calcul criterii precum unicitatea și competitivitatea produsului, longevitatea soluției, dar și planurile de business viitoare ale companiei.

Evenimentul de anul acesta s-a desfășurat ȋn perioada 19 – 21 Octombrie 2022, în Talinn, Estonia. La eveniment au participat 8.142 de firme din peste 80 de țări, dintre care 512 au fost selectate ȋn finală și au susținut un pitch în fața juriului specializat. Au fost acordate 61 de premii, pentru tot atâtea verticale de business (servicii IT, sănătate, retail, infrastructuri de date, etc.).

Quartz Matrix este o companie românească de tehnologie și servicii, prezentă de 28 de ani pe piața Business-to-Business din România, cu peste 3.500 de proiecte de anvergură implementate în România în domeniile IT, cloud, electric, electronic, educațional, securitate la incendiu, dezvoltare software și mentenanță.

Quartz Matrix implementează de aproape 3 decenii proiecte și soluții inovative în domenii de tehnologie avansată, remarcându-se ca pionieri în IoT (Internet of Things) și Industry 4.0 în România.