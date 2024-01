La data de 7 ianuarie ora 22.34, Poliția orașului Solca a fost sesizată prin SNUAU 112 de către o femeie de 38 ani din Arbore că a fost amenințată cu acte de violență de către concubinul său. Procedând la contactarea telefonică a apelantei s-a constatat că aceasta se află plecată de la domiciliu la o prietenă din orașul Cajvana. Polițiștii s-au deplasat la locul indicat și a fost identificată apelanta în vârstă de 38 ani domiciliată în satul Arbore. Din discuțiile purtate cu aceasta, a reieșit faptul că în cursul serii de 07.01.2024, în jurul orei 21.00, în timp ce se afla la domiciliu împreună cu concubinul său în vârstă de 30 ani, a avut o conversație în contradictoriu pe fondul consumului de băuturi alcoolice din partea acestuia, în urma căreia a amenințat-o cu acte de violență pe ea și pe copiii minori ai femeii, pe care îi are dintr-o altă căsnicie. Întrucât femeii i s-a creat o stare de temere, aceasta și-a luat cei 3 copii minori și s-a deplasat la o prietenă din orașul Cajvana. S-a formulat o plângere penală. În urma completării formularului de evaluare a riscului a reieșit faptul că există risc iminent, fapt pentru care s-a procedat la emiterea unui ordin de protecție provizoriu începând cu data de 07.01.2024 până la data de 12.01.2024, dispunând ca în această perioadă bărbatul de 30 de ani să părăsească temporar imobilul din satul Arbore și totodată să păstreze o distanță de minin 200 metri față de femeia de 38 de ani și față de cei 3 copii minori ai săi. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „amenițare”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating