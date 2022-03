Pornind de la textul Mariei Manolescu Borșa, spectacolul „SCLAVI”, producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, a fost inițiat în colaborare cu Universitatea de Arte Tîrgu Mureș și reprezintă pentru Cosmin Panaite examenul de disertație și răspunsul la programul masteral în regia teatrului contemporan, urmat sub îndrumarea Prof. univ. dr. habil. Theodor-Cristian Popescu.

Noutatea acestui spectacol este că se joacă cu publicul pe scenă, foarte aproape de actori. Din acest motiv numărul de locuri este redus, iar pentru a răspunde tuturor solicitărilor de bilete, spectacolul SCLAVI va beneficia de 2 premiere, în zilele de 4 și 5 martie, de la ora 19:00.

„Un actor tânăr se hotărăște să facă un spectacol despre sclavia modernă, implicând o fostă victimă a acesteia – un sclav eliberat de la o stână din România. Proiectul artistic depinde de sprijinul iubitei lui new age, de un primar și de un director de teatru. Dar, în procesul de lucru, actorul, iubita lui și sclavul sunt confruntați cu lucrurile ascunse din ei, și forțați să se schimbe mai mult decât și-ar fi dorit.” – Maria Manolescu Borșa, dramaturg

Montarea propune publicului o experienţă intimă, incluzivă, în care dispunerea locurilor spectatorilor chiar în decorul spectacolului şi apropierea de actori vor intensifica emoţiile şi senzaţiile tuturor participanţilor. Spectacolul vorbeşte despre libertăţi, dorinţe, realităţi percepute diferit de fiecare dintre noi, iluzii, ochi închişi, despre raporturi de forţe şi jocuri de putere.

Prin acest demers artistic, echipa de tineri creatori lansează publicului o invitaţie la dialog şi reflecţie. Où va le monde?

„SCLAVI este încă una dintre lumile posibile pe care le propun atenţiei spectatorilor de teatru. Neliniştea pe care am simţit-o timp de câţiva ani faţă de textul Mariei Manolescu Borșa s-a materializat în acest proiect, desfăşurat sub semnul coincidenţelor şi al cercurilor care se închid. Spectacolul reprezintă atitudinea mea emoţională faţă de lumea în care trăiesc. Invit publicul să petrecem împreună un timp comun, conştienţi că luăm parte la un aici şi acum. Timpul prezent. România.” – Cosmin Panaite, regizor

Textul Mariei Manolescu Borșa este o ficţiune inspirată dintr-un caz real, petrecut în judeţul Galaţi, intrat în atenţia procurorilor în anul 2012. Subiectul de la care dramaturgul a pornit îşi dovedeşte din nefericire actualitatea, întrucât în luna ianuarie 2022 un alt caz de sclavie a intrat în atenţia DIICOT, de această dată în judeţul Mureş.

Actor al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, Cosmin Panaite este absolvent al studiilor de Master (2015) şi Licenţiat în Actorie (2010) al Facultăţii de Teatru din cadrul Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi și își dezvoltă pasiunea pentru arta regizorală, lucrând pentru început ca regizor al Teatrului Studențesc „Fabulinus” Suceava. Prin spectacolele realizate la Teatrul Studențesc „Fabulinus” – „Pisica verde”, „Cosmic”, „Țîba”, „Baba oarba” și „Autoportret”, Cosmin atrage atenția prin amprenta originală asupra creațiilor sale și prin dorința sa de a experimenta mereu ceva nou.

Cosmin Panaite își pune amprenta regizorală și asupra altor spectacole produse de teatrul din Suceava: „Afurisilă #honeybunnymusic”, o miniproducție muzicală care a avut premiera online în luna decembrie 2020, spectacolul-lectură „INSULTAȚI. BELARUS(IA)” de Andrei Kureicik, care s-a jucat pe scenă în data de 20 februarie 2021, într-o acțiune de solidaritate fără precedent a teatrelor românești cu artiștii bieloruși și „TITANICUL” realizat după un text de Florin Lăzărescu, ce a avut premiera pe 12 iunie 2021.

Maria Manolescu Borșa este autoare dramatică și prozatoare, cunoscută pentru piese ca „Sado-Maso Blues Bar”, „With a Little Help from My friends”, „Ca pe tine însuți”, „Micul nostru centenar”, „Marele B – cabaretul despre burnout”, „Bacantele (fără mască)”. Cel mai recent roman al ei, Vânători-culegători, a apărut în 2019 la Editura Polirom, și în același an a câștigat premiul pentru dramaturgie al revistei Scena.ro în cadrul Premiilor Sofia Nădejde pentru literatură scrisă de femei. În prezent, Maria este doctorandă a Universității de Arte din Tîrgu Mureș.

Réka Oláh, cea care realizează costumele și decorul spectacolului SCLAVI, de Maria Manolescu Borșa, ne vorbește cu pasiune despre drumul pe care și l-a ales în viață, și anume scenografia:

„Sunt absolventă a Universității de Arte din Tîrgu Mureș la secția de scenografie în anul 2021. Am lucrat în mod intensiv ca scenograf și asistent scenograf realizând că meseria mea presupune o deplasare continuă. Am avut ocazia de a participa la festivalul Thealter din Szeged, la mini-stagiunea din Sfântu Gheorghe și am lucrat la un proiect mai amplu în Oradea la Asociația Csillagocska. Am avut, de asemenea, plăcerea de a colabora cu Sebestyén Aba la realizarea costumelor pentru un spectacol ce avea la bază un text scris despre mișcarea 𝐌𝐞 𝐓𝐨𝐨, montat la Teatrul Național din Tîrgu Mureș.”

Artistul care a realizat întreg universul sonor al spectacolului SCLAVI este Oana Hodade, performer și autoare ce lucrează predominant în teatru și arte performative. Oana a absolvit Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, cu o licență în Arta Actorului, și în prezent urmează cursurile masteratului de Arta Regizorului la aceeași universitate. Din 2014, colaborează constant cu spațiul Reactor de creație și experiment, unde contribuie ca actriță și performer la cercetarea de noi mijloace de expresie artistică. Este interesată, de asemenea, de arta sonoră și creează peisaje sonore pentru spectacole.

Andreea Belu este coregrafă și interpretă de dans contemporan, activitatea ei fiind condusă de interesul pentru educarea conștiinţei individuale și corporale, dezvoltarea inteligenţei corpului prin pregătirea lui pentru marea diversitate a schemelor de mișcare. În ultimii 13 ani, a colaborat ca performer, profesor și student cu Centrul Național al Dansului București, Asociația 4Culture, Fabrica de Pensule, The Workshop Foundation (Ungaria), Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș, Tangaj Dance Collective. Andreea, predă consecvent dans contemporan, Contact Improvisation, Pilates și Yoga timp de peste 10 ani. Andreea a colaborat cu Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava pentru realizarea mișcării scenice în cadrul spectacolelor „Sub apă” (2018) și „Titanicul”, ce a avut premiera anul trecut. Mișcarea, dansul și teatrul sunt, pentru ea, un mod direct și sincer de a ajunge la oameni.

Sclavi, de Maria Manolescu

Regie artistică: Cosmin Panaite

Scenografie: Réka Oláh

Atmosferă sonoră: Oana Hodade

Mișcare scenică: Andreea Belu

Grafică: Benedek Levente

Distribuție: Horia Andrei Butnaru, Diana Lazăr, Costin Bucătaru, Cătălin Ștefan Mîndru, Cristina Florea.

Vă anunțăm că atât premiera 1, cât și premiera 2 a spectacolului SCLAVI de Maria Manolescu Borșa sunt Sold – Out. Biletele puse în vânzare pentru cele două premiere s-au epuizat, însă, vă așteptăm și la reprezentațiile viitoare.