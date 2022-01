O femeie de 52 ani Suceava conducea autoturismul pe strada Calea Unirii iar inainte de o trecere de pietoni a intrat în cloziune față-spate cu autoturismul condus în aceeași direcție de mers de către un bărbat de 21 de ani din Calafindești. La momentul accidentului cei doi conducători auto au hotărât să încheie un formular de înțelegere amiabilă de accident, dar ulterior bărbatul de 21 de ani a acuzat dureri și s-a prezentat la unitatea medicală pentru investigații de specialitate. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

