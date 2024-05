Obștea Mănstării Piatra Tăieturii din comuna suceveană Panaci îi invită pe turiști să petreacă Paștele la cota 1.600 ”într-un loc unde liniștea și frumusețea naturală se împletesc armonios cu atmosfera spirituală”.

„În căutarea unui moment de relaxare și reculegere spirituală în această vacanță de Paști? Mănăstirea Piatra Tăieturii este alegerea perfectă pentru tine! Pregătește-te să pășești într-un loc unde liniștea și frumusețea naturală se împletesc armonios cu atmosfera spirituală. La Mănăstirea Piatra Tăieturii, vei găsi un refugiu în mijlocul naturii, unde poți evada din agitația cotidiană și să te conectezi cu tine însuți și cu Dumnezeu.

În mijlocul acestei oaze de pace, Dumnezeu își întinde mâinile către tine, iar grădina mănăstirii te îmbrățișează cu frumusețea ei calmă și liniștitoare. Aici, vei găsi un loc de adăpost pentru sufletul tău obosit, unde poți să îți regăsești echilibrul și să te reîncarci spiritual. Indiferent dacă ești în căutarea unei escapade de weekend sau a unei vacanțe mai lungi, Mănăstirea Piatra Tăieturii îți oferă oportunitatea de a experimenta pacea și frumusețea divină într-un mod unic și autentic. Alătură-te nouă în această călătorie spre liniște și înălțare spirituală! Te așteptăm cu brațele deschise în această minunată vacanță de Paști la Mănăstirea Piatra Tăieturii.”, este mesajul transmis de starețul Mănăstirii Piatra Tăieturii, Macarie Olărean.