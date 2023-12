Orange România este operatorul de telefonie mobilă #1 din România, subsidiară 100% a Orange SA.

Orange Romania Communications este unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații fixe din România, subsidiară deținută în proporție de 54% de Orange România, 46% fiind deținută de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării din România.

Această tranzacție reprezintă un important pas înainte în ambițiile Orange de a fi alegerea preferată a clienților pentru servicii convergente pe piața din România .

Orange SA (“Orange”) a anunțat astăzi că a semnat un acord cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (”MCID”) în vederea fuzionării Orange România S.A. (“ORO”) și Orange Romania Communications S.A. (“OROC”). Cei doi acționari confirmă astfel intenția de a crea un operator de telecomunicații complet convergent prin absorbția OROC de către ORO.

Acest acord vine ca urmare a achiziționării de către Orange a unei participații de 54% în OROC (fost Telekom Romania Communications) în septembrie 2021. Conform acestui nou acord, ambele părți au convenit asupra unei structuri în care Orange va deține 80% din capitalul social și 80% din drepturile de vot în entitatea rezultată, în timp ce MRID va deține 20% din capitalul social și 20% din drepturile de vot.

Orange România a raportat venituri individuale de 1,2 miliarde de euro în 2022 și este operatorul de telefonie mobilă numărul unu din România, în timp ce Orange Romania Communications, unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații fixe din România, a raportat venituri de 513 milioane de euro în 2022. Această tranzacție de referință în piața locală va susține ambiția Orange de a-și consolida poziția de lider în România. Viitoarea entitate va avea ca obiectiv să devină furnizorul preferat de servicii covergente, fix-mobil, pe piața românească, atât pentru segmentul de consum, cât și pentru cel de afaceri și va stimula investițiile și concurența în sectorul telecomunicațiilor din România, ceea ce va aduce, fără îndoială, beneficii societății în ansamblu.

Tranzacția va genera sinergii importante, ce provin în principal din valorificarea bazei comune de clienți ORO și OROC, optimizarea conținutului, a costurilor rețelei fixe și IT și simplificarea guvernanței corporative ORO și OROC.

Finalizarea tranzacției este așteptată în prima jumătate a anului 2024.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Vicepreședinte executiv, CEO al Orange în Europa, a comentat:

“Astăzi este o zi foarte importantă pentru Orange România și Orange Romania Communications, iar semnarea acestui acord ne va consolida poziția pe piața românească și ne va aduce mai aproape de fi un operator telecom convergent complet pentru clienții noștri rezidențiali și de afaceri. Vreau să mulțumesc pentru această realizare Guvernului României, partenerul nostru cheie, și echipelor noastre implicate”.

Julien Ducarroz, CEO, Orange România, a comentat:

“Suntem cu adevărat încântați să anunțăm încheierea unui asemenea acord strategic pentru Orange România, care marchează un moment crucial în istoria companiei și confirmă încrederea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în ambițiile noastre strategice, în proiect și în echipă. Acum, cu forțele unite, accelerăm către împlinirea scopului comun: să fim prima opțiune pentru serviciile fixe-mobile în România”.

Despre Orange

Orange este unul dintre cei mai importanți operatori de telecomunicații din lume, cu venituri de 43,5 miliarde de euro în 2022 și 137.000 de angajați la nivel mondial, la 30 septembrie 2023, dintre care 73.000 de angajați în Franța. Prezent în 26 de țări, Grupul are o bază totală de clienți de 296 de milioane de clienți la nivel mondial, la 30 septembrie 2023, inclusiv 251 de milioane de clienți de telefonie mobilă și 25 de milioane de clienți de bandă largă fixă. Orange este, de asemenea, unul dintre principalii furnizori de servicii IT și de telecomunicații la nivel mondial pentru companiile multinaționale sub marca Orange Business. În februarie 2023, Grupul și-a prezentat planul strategic „Lead the Future”, construit pe un nou model de afaceri și ghidat de responsabilitate și eficiență. „Lead the Future” capitalizează excelența rețelei pentru a consolida poziția de lider a Orange în ceea ce privește calitatea serviciilor.

Orange este listată la Euronext Paris (simbol ORA) și la Bursa din New York (simbol ORAN).

Pentru mai multe informații online și pe mobil: www.orange.com, www.orange-business.com și pe aplicația Orange News sau pe X (Twitter): @orangegrouppr.

Orange și orice alte denumiri de produse sau servicii Orange incluse în acest material sunt mărci comerciale ale Orange sau Orange Brand Services Limited.