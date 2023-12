Peste 200 de persoane șomeri și inactivi, din regiunea Nord-Est, au beneficiat, timp de un an de zile, de un pachet de servicii complete privind inserția pe piața muncii. Centrul de Dezvoltarea Socială T&CO a organizat conferința de închidere a proiectului PROFIS – PROGRAME REGIONALE DE OCUPARE ȘI FORMARE INOVATIVE ȘI SUSTENABILE, co-finanțaț prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, POCU/1080/3/16/157176. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Asociația Iubire și Încredere din Iași (AII) în perioada 27 decembrie 2022 – 26 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea șanselor de ocupare și îmbunătățirea calității vieții pentru 201 persoane, șomeri și persoane inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație, din regiunea Nord Est, prin măsuri personalizate și integrate de stimulare a ocupării în sectoare economice competitive și programe de formare profesională a adulților, contribuind astfel Ia realizarea obiectivului tematic 08 al POCU – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Anca Tompea, managerul de proiect, a subliniat faptul că implementarea proiectului PROFIS s-a desfășurat în zone preponderent rurale si marginalizate, din punct de vedere al grupului țintă vizat. „Până în prezent am îndeplinit indicatorii asumați, dar suntem încrezători că până la raportarea finală vor fi mai multe persoane angajate ca urmare a implicării în proiect, mai ales că știm că POCU urmărește un grad mare de angajabilitate. Apreciez colaborarea foarte bună cu partenerul nostru, Asociația Iubire și Încredere, un parteneriat puternic. Este important ca angajații să devină performanți într-un anumit sector al pieței muncii și să înțeleagă beneficiile pe care formarea profesională continuă o are asupra propriei cariere profesionale”.

Daniela Doroșincă, coordonatorul de proiect din partea partenerului Asociației Iubire și Încredere, a mulțumit echipei de management pentru implementarea cu succes a proiectului și atingerea indicatorilor de rezultat. „Noi am organizat trei târguri de carieră, în trei județe din Regiunea de Nord-Est. Am reușit să intermediem relația dintre angajatori și angajați, le-au fost prezentate pachete salariale complete și ofertante. Din totalul grupului țintă al proiectului doar jumătate au dorit să se angajeze. Ne bucurăm că am atins indicatorul de angajare și de certificare”.

Anca Tompea, managerul de proiect, a prezentat o parte rezultatele obținute: