Credincioșii Parohiei Pleșești, Protopopiatul Fălticeni, au luat parte duminică la un eveniment deosebit, sfințirea Icoanei Pantanassa, odor care va împodobi sfântul locaș, și binecuvântarea casei sociale a parohiei de către Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cadrul evenimentului s-au înmânat și distincții de vrednicie, oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic binefăcătorilor și susținătorilor lucrării Bisericii, ca semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. Pr. protoiereu Adrian Dulgheriu a dat citire textelor distincțiilor eparhiale, iar Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul i-a înmânat pr. Petru Irimescu cea mai înaltă distincție a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Ordinul „Crucea Bucovinei” „pentru remarcabila activitate în slujirea Bisericii și Comunității”.

Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” a fost oferit pr. paroh Daniel Constantin Loluță și doamnei preotese Maria Lenuța Loluță, agent șef adjunct în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, întrucât au urmat exemplul oferit de „tânărul înțelepțit de Dumnezeu, care și-a îndeplinit cu devotament slujirea sa și și-a fundamentat credința ortodoxă pe înțelegerea Evangheliei, mărturisind-o curajos semenilor săi prin faptă și cuvânt”.

Alături de reprezentanți ai instituțiilor locale, între invitați s-a numărat și stareța Mănăstirii Moldovița, stavrofora Benedicta Tatulici.