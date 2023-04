Silvana Rîciu (38 de ani) va petrece sărbătorile pascale acasă, în sânul familie sale numeroase, alături de soțul ei, Nicușor Ioniță, și de cei trei copii, Andrada (14 ani), Luca (12 spre 13 ani) și Anastasia, mezina lor de 2 ani și jumătate, notează click.ro.

Click!: Ce faceți cu ocazia sărbătorilor pascale?

Silvana Rîciu: Paștele, evident, îl petrecem acasă, în familie, pentru că așa facem de fiecare dată când sunt sărbători sau evenimente importante. De altfel, eu nu văd altfel decât lângă copiii mei orice sărbătoare pentru că îmi doresc nespus ca fiecare moment trăit împreună, între oamenii pe care îi iubesc și care contează cel mai mult pentru mine să se transforme într-o amintire prețioasă pentru mai târziu. Din păcate, timpul trece foarte repede, îmbătrânim și se duce frumusețea aceasta a copilăriei lor mult mai repede și atunci rămân în minte cu lucrurile astea minunate pe care le-am trăit alături de ei, cu fiecare ocazie pe care am avut-o. Rămânem acasă.

De Paște ce își dorește Silvana Rîciu cel mai mult?

Copiii deja mi-au luat cadoul. Îmi dorem eu o anumită bluză pe care o văzusem într-un magazin și mi-a cumpărat-o Luca. Andrada nu știu, nu mi-a spus dacă vrea să îmi cumpere ceva sau nu. Eu nu prea îmi doresc lucruri materiale. Sunt la vârsta la care, poate am îmbătrânit sau poate m-am maturizat, nu știu ce să spun, cert e că tot ce îmi doresc acum, îmi doresc pentru copii. Să le fac lor bucurii, să îi văd fericiți, împliniți. Mă bucur de altfel de faptul că îi văd învațând foarte bine. Andrada este clasa a VIII-a și învață pentru examen, are bursă de merit. Și Luca are bursă de merit doar că el e clasa a VI-a și mai are până la examen.

Luca își dorește să devină preot și vizavi de el, satisfacția mea enormă este legată de faptul că a fost admis în Corul Tronos junior al Patriarhiei, condus de o persoană excepțională, domnul Mihail Bucă. E o realizare enormă! Și el are timp în cei doi ani care i-au mai rămas până la admiterea la Seminarul Teologic, să se pregătească temeinic pentru asta!

