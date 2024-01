Două autoturisme s-au ciocnit violent pe raza localității Molid, informează ISU Suceava. În urma accidentului au rezultat patru victime încarcerate, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență. Trei persoane au fost descarcerate și predate echipajelor medicale și paramedicale. Pentru cea de a patra persoană încă se lucrează pentru extragere, este vorba despre persoana aflată în stare de inconștiență.

La fața locul inervin o autospecială pentru descarcerare, trei ambulanțe SMURD (două B2 și un TIM) cu sprijinul a două echipaje SAJ.

Update ora 17:34:

Persoana încarcerată a fost extrasă dintre fiarele contorsionate ale autoturismului și predată echipajelor medicale și paramedicale.

I se aplică manevrele de resuscitare.

Toate persoanele încarcerate erau adulte și se aflau în același autoturism.