Începând cu data de 1 ianuarie 2022 se produc o serie de modificări la taxa de parcare la Aeroportul ”Ștefan cel Mare” de la Salcea. Astfel, pentru prima oră de parcare se menține taxa de 5 lei însă se introduce taxa pentru a doua oră de parcare care este tot de 5 lei. Pentru intervalul ce depășește a doua oră se percepe câte 1 leu pentru fiecare oră. Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă. Pentru pierderea tichetului taxa este de 300 lei/tichet, față de 200 lei/tichet cât a fost până acum. De menționat că taxele de parcare nu au mai fost modificate din 2018. Taxele de parcare încasate de regie sunt o sursă importantă de venit în bugetul acesteia.

