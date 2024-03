Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a anunțat miercuri, 20 martie 2024, în cadrul unui eveniment care a avut loc la Cinema Timiș, primele rezultate parțiale ale Programului cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”. Evenimentul a cuprins, de asemenea, atât o retrospectivă a activității Centrului de Proiecte, la trei ani de funcționare, precum și strategia sa de viitor.

Au participat Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara, Alexandra-Maria Rigler, directoarea Centrului de Proiecte al Municipiului Timișoara și Ramona Laczko David, coordonatoarea proiectului Timișoara 2023.

Primele rezultate parțiale ale Programului Cultural „Timișoara 2023”

Cu un total de 2.331 de evenimente organizate în anul 2023, de către cele peste 1.000 de organizații naționale și internaționale implicate activ în Programul Timișoara 2023, timișorenii, dar și turiștii care au vizitat orașul pe parcursul anului trecut, au avut parte de o ofertă bogată de evenimente dintre cele mai diverse: expoziții (496), concerte (447), ateliere (435), spectacole de teatrul (303), proiecții de filme (276), festivaluri (138), tururi ghidate (138), instalații (160), performance-uri (110), live sets & DJ mixes (121), spectacole de dans (80), artist talk-uri (81), prelegeri (38), degustări (38), prelegeri (38) și proiecții (34).

Cele mai populare domenii ale evenimentelor prezentate publicului la Timișoara

În anul 2023, în topul ofertei culturale propuse publicului timișorean și turiștilor au fost evenimentele de artele spectacolului – teatru, dans, muzică (1058), arte vizuale (865), educație prin cultură și intervenție culturală (511), patrimoniu cultural (174), artă și noile medii (174), cultură scrisă (117). Cele peste 2.300 de evenimente au adus comunitatea împreună în 230 de spații din toată Timișoara.

„Mă bucur că ne-am atins obiectivul și am ajuns la mai multă lume și am dus cultura în locuri unde nu a fost înainte. Conform datelor pe care le avem, peste 80% din timișoreni au participat la evenimentele din anul Capitalei Culturale. Asta înseamnă dublu față de interesul pentru evenimentele culturale din 2022. În total, 1,5 milioane de participanți s-au bucurat de cele 2.331 de evenimente ale Capitalei Culturale Europene. A fost o provocare să convingem operatorii culturali să țintească și mai sus și să gândească evenimente culturale care atrag public nou sau care se desfășoară în spații din cartiere. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil succesul Capitalei. Împreună am reușit. Miza este să continuăm pe acest drum”, a spus Dominic Fritz, primarul Municipiului Timișoara.

1,5 milioane de participanți au fost la evenimentele din cadrul Programului Timișoara 2023, conform informațiilor oferite de organizatori până în acest moment. De altfel, concluzia „Barometrului calității vieții în Municipiul Timișoara în 2023”, realizat de Universitatea de Vest Timișoara pentru Primăria Municipiului Timișoara, este că peste 80% dintre timișoreni au participat la evenimente din Programul Timișoara 2023, adică aproape dublu față de anul precedent.

Programul Timișoara 2023 a fost realizat, în principal, de către timișoreni, dar au fost implicate și organizații din Arad și Caraș-Severin, dar și din Transilvania și București. În topul țărilor europene de unde au provenit cei mai mulți organizatori și parteneri internaționali implicați în Programul Timișoara 2023 sunt Germania, Serbia, Franța, Ungaria și Austria. Numărul de organizații care au generat oferta culturală în anul 2023 a fost de peste două ori mai mare decât cel de la finalul anului 2022, acestea și-au consolidat relațiile de parteneriat existente, iar rețeaua formată e bazată în mare parte din colaborări multilaterale, care apar prin transfer de încredere.

„Parteneriatele dintre organizații semnalează relații care reflectă potențialul lor de cooperare pe termen lung, mobilizarea, alinierea și influența în ecosistem. Deși proiectele pentru comunitate depind de fiecare dintre noi, prin echipe și prin organizații crește consistența și durabilitatea impactului. Ce observăm la Timișoara este cu atât mai impresionant, pentru că teoria rețelelor ne spune că atunci când ecosistemul se mărește atât de drastic într-un timp atât de scurt, nivelul de coeziune și apropierea nodurilor în rețea ar trebui să fie semnificativ mai mici”, a completat dr. Silvia Fierăscu, analist senior și consultant date și metode de cercetare.

Centrul Timișoarei a atras peste 14 milioane de vizite în anul 2023, conform unei estimări bazate pe date furnizate de Orange România pentru Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, prin metodologia Flux Vision, și tendințele ilustrate de datele despre turism, tranzacții bancare și de comunicare.

„Pe baza datelor disponibile, estimăm un număr de 14,1-15,8 milioane de vizite în centrul Timișoarei, în total, pe parcursul anului 2023. Estimarea numărului total de vizite în centrul Timișoarei în 2023 s-a făcut plecând de la date de mobilitate a populației pentru lunile decembrie 2022, octombrie 2023 și decembrie 2023 generate de Orange România pe baza metodologiei Flux Vision, coroborate cu tendințele date de fluctuațiile specifice anului 2023 în ce privește datele de turism, datele de model tranzacțional generate de Mastercard, fluctuațiile Wikipedia și Google Trends. Estimarea reprezintă totalul anual al vizitelor făcute în fiecare zi în centrul Timișoarei în perioada 8 a.m. – 12 p.m., cu o durată a vizitei mai lungă de 30 minute, dar mai scurtă de 3 ore, pentru a ne apropia cât mai mult posibil de durata tipică a unei vizite cu scop turistic, cultural sau recreativ, excluzând, deci, atât trecătorii (sub 30 minute), cât și riveranii sau pe cei care ajung în zonă cu scop lucrativ sau educațional (peste 3 ore)”, a explicat dr. Milan Janosov, analist de date, fondator al Geospatial Data Consulting.

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara a reprezentat motorul principal al implementării Programului Timișoara 2023, îndeplinind o serie de responsabilități cruciale. Printre acestea se numără prioritizarea finanțării pentru programul cultural actualizat și extinderea și consolidarea acestuia prin intermediul sesiunilor de selecție, elaborate în strânsă colaborare cu Echipa Curatorială Timișoara 2023. Organizarea celor trei evenimente cu rol reprezentativ din Programul Timișoara 2023 (Deschiderea, Celebrarea orașului și Timișoara 2023 la nesfârșit), dezvoltarea componentei Power Station dedicată consolidării competențelor în sectorul cultural și monitorizarea atentă a rezultatelor și impactului întregului program cultural sunt, de asemenea, în sarcina sa. Centrul are responsabilitatea și de a valorifica și consolida moștenirea culturală, raportând progresul către Comisia Europeană și consolidând relațiile internaționale în cadrul rețelei Familiei Capitalelor Europene ale Culturii (ECoC Family).

Centrul de Proiecte. Primii trei ani. Călătoria continuă

Din 2021, de la startul funcționării sale, Centrul de Proiecte a derulat 25 de programe de finanțare în cultură, educație, sport, tineret, mediu, incluziune socială, dezvoltare comunitară, smart city. Prin intermediul acestora, 98 milioane lei au ajuns la timișoreni, prin impactul celor 571 de aplicații finanțate. Cinema Timiș și Cinema Victoria au găzduit peste 1.500 de proiecții și evenimente diverse, la care au participat peste 91.000 de spectatori. Și celelalte spațiile gestionate de către Centrul de Proiecte (Bastion 1, Bastion 2, Bastion 3, Galeria 5, MX – Muzeul „Corneliu Miklosi”, Palatul Ștefania) au găzduit peste 150 de evenimente, vizitate de 48.000 de participanți.

În 2024, Centrul de Proiecte va lansa 7 programe de finanțare, cu un buget total alocat 18 milioane lei. Acestea vor finanța proiecte din: cultură, educație, sport, tineret, incluziune socială, dezvoltare comunitară. De asemenea, Celebrarea Orașului, evenimentul lansat anul trecut, va continua și în acest an între 16-18 august. Și ediția din acest an va implica cât mai multe organizații din Timișoara. Râul Bega continuă să fie conector al evenimentelor. Dacă anul trecut accentul a fost pe zona Uszoda, recent renovată, anul acesta va fi organizat pe Bulevardul I. C. Brătianu spre Piața Iancu Huniade. Centrul de Proiecte își propune să definească o locație nouă care poate găzdui evenimente mari în oraș.

„Deschiderea spre comunitate, diversitatea proiectelor și dezvoltarea de noi audiențe sunt principalele valori pe care le urmărim. Ca noutate, în acest an ne dorim să pilotăm și un program de Rezidențe. Sunt în renovare și cinematografele Studio și Dacia, care vor reintra în circuitul public până la finalul acestui an. Anul trecut cele trei galerii de la Bastionul Maria Theresia au fost renovate, anul acesta ne concentrăm eforturile la Palatul Ștefania. De la mijlocul anului, vom lansa un apel prin care ne dorim să găsim consorții de parteneri care să asigure o programare pe termen lung a evenimentelor la Bastion”, a completat Alexandra Rigler, directoarea Centrului de Proiecte Timișoara

Calendarul estimat al lansării programelor de finanțare lansate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara 2024



Energie! Burse | Rezidențe | Mobilități: finanțare anuală, buget alocat: 5 milioane lei

Lansare estimată: aprilie 2024

Cultura în prezent: finanțare anuală, buget alocat: 2 milioane lei

Lansare estimată: aprilie 2024

Fondul pentru nevoi culturale de urgență: finanțare anuală, buget alocat: 1 milion lei

Lansare estimată: aprilie 2024

Impuls în comunitate: finanțare anuală, buget alocat: 1 milion lei

Lansare estimată: aprilie 2024

Orașul în mișcare: finanțare anuală, buget alocat: 2,5 milioane lei

Lansare estimată: martie 2024

Tineret: finanțare anuală, buget alocat: 1 milion lei