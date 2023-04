„În martie 2023, piața neagră a crescut la nivel național cu 0,9 p.p. față de ianuarie 2023, înregistrându-se majorări ale contrabandei în aproape toate regiunile țării. Cea mai mare creștere, de 5,6 p.p. până la 11,7%, este notată în nord-vest. Majorări semnificative, de 3,5 p.p. și 3,1 p.p. se înregistrează și în București și zona de vest, până la 9,3%, respectiv 6,4%. Regiunea nord-est continuă și în martie să fie cea mai afectată de comerțul ilegal cu țigarete, deși se află în scădere cu 7,3 p.p. până la 20,6%. Din punct de vedere al provenienței produselor de pe piața neagră, categoria „Cheap Whites” deține cea mai mare pondere, de 39%, cu o creștere substanțială de 6,7 p.p. față de ianuarie 2022. „Duty free” scade cu 1,8 p.p. până la 38,1%. De asemenea, cota produselor provenite din Moldova scade cu 2,9 p.p. până la 10,2%, iar Ucraina și Serbia se situează la nivel relativ constant”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Evoluția crescătoare a nivelului pieței negre înregistrată de la începutul anului 2023 este cu atât mai îngrijorătoare cu cât survine într-un context economic deja sever impactat de instabilitate regională și de costuri crescute ale resurselor. Pe lângă impactul financiar semnificativ la bugetul statului, traficul ilicit generează subdezvoltare economică și inegalități sociale, de aceea subliniem importanța informării continue asupra riscurilor contrabandei, în egală măsură cu eforturile susținute ale autorităților pentru combaterea acestui fenomen. Conform datelor centralizate pe www.stopcontrabanda.ro, singurul centralizator în timp real al capturilor de țigarete de contrabandă de pe teritoriul României, în primele 3 luni ale anului 2023 autoritățile au capturat peste 31 de milioane de țigarete, de 6 ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, cu o valoare pe piața neagră de peste 23 de milioane de lei”, a declarat Ileana Dumitru, Director Juridic și Relații Publice al Ariei Europa de Sud – Est din cadrul BAT.

„Avem convingerea că, prin eforturi sporite, tendințele de creștere a contrabandei vor fi stopate, mai ales că autoritățile conștientizează importanța combaterii comerțului ilegal – ziua de 21 aprilie a fost declarată ziua națională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri. În 2021 și 2022, JTI a virat anual la bugetul statului circa 5,5 miliarde de lei reprezentând accize, TVA, impozite și alte taxe, ceea ce înseamnă aproximativ 80% din cifra de afaceri. Aceasta pentru că piața neagră scăzuse, iar cadrul de reglementare și politica fiscală au rămas predictibile. În ultimii ani, comerțul ilegal a ajuns la minime istorice și datorită eforturilor autorităților care, sprijinite și de mediul privat, au reușit în timp să-și suplimenteze dotările logistice și să-și îmbunătățească pregătirea profesională. Suntem mândri că am contribuit și noi la acest proces de dezvoltare, JTI fiind prima companie de tutun care a semnat un parteneriat anti-contrabandă cu autoritățile de aplicare a legii. Vom susține și pe viitor programele anti-contrabandă în parteneriat cu Vama, Poliția de Frontieră și Poliția, vom iniția campanii publice, programe de profesionalizare a media, vom sprijini proiecte sociale și culturale. După 30 de ani în România, suntem convinși că vom reuși ca, împreună cu partenerii noștri, să continuăm să producem local, la cele mai înalte standarde de calitate, să exportăm, să investim, să fim un angajator de top, să contribuim la schimbarea în bine a societății.”, a declarat Gilda Lazăr, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Sperăm ca aceste majorări consecutive din noiembrie până în martie să nu devină o tendință constantă de creștere a contrabandei, care ar avea consecințe grave pentru piața legală și implicit pentru bugetul statului. Ne dorim în continuare să avem un impact pozitiv asupra economiei țării, să ne dezvoltăm în mod sustenabil, cu responsabilitate față de societate, angajații noștri și mediu. PMI a investit peste 1 miliard de dolari în cei 30 de ani de prezență în România. De asemenea, suntem un partener pe care autoritățile se pot baza, în toate țările în care suntem prezenți. Anul trecut a fost lansată cea de a treia rundă de finanțare a PMI Impact, inițiativă derulată la nivel global, prin care sunt susținute programe anti-contrabandă în țări din toată lumea, inclusiv în România”, a declarat Dragoș Bucurenci, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Este îmbucurător că trendul de scădere a produselor provenite din Moldova continuă. Pe de altă parte, studiul Novel arată tendințe îngrijorătoare: creșterea semnificativă a pieței negre în vest și nord-vest și majorarea categoriei Cheap Whites. În toate regiunile țării contrabanda crește, cu excepția regiunii nord-est, care continuă să fie cea mai afectată de comerțul ilegal, chiar dacă în luna martie Novel consemnează o scădere. Din ce în ce mai des apar în presă știri despre capturi impresionante, de zeci sau sute de mii de pachete de țigarete, ceea ce înseamnă că fenomenul contrabandei se intensifică. Așadar, este nevoie de eforturi din ce în ce mai susținute pentru combaterea comerțului ilegal, din partea autorităților de aplicare a legii”, a adăugat Adrian Pirau, Market Manager, Imperial Tobacco Distribution Romania.

„Conform studiului Novel Research s-a constat că, an de an, consumul provenit din traficul ilegal de țigarete a manifestat o scădere constantă, astfel încât media anuală a ajuns în anul 2022 la 7,1%, comparativ cu anul 2021 când a fost de 8,7%, atingând un minim istoric. Rezultatele primelor luni din 2023 arată că și în acest an procentul se va menține la cote apropiate celor din anii trecuți. Autoritatea Vamală Română a inițiat acțiuni de supraveghere și control în scopul combaterii traficului ilicit cu produse din tutun, acțiuni derulate inclusiv în cooperare cu alte instituţii de aplicare a legii din România și cu sprijiinul agenţiilor internaționale de profil (OLAF, EPPO, SELEC). Ca rezultat al acestor acțiuni, în primele trei luni ale anului 2023 echipele de supraveghere și control vamal de la nivel central, regional și local, au confiscat peste 7,8 milioane bucăți țigarete și peste 3,6 tone tutun de narghilea, evitând astfel punerea lor pe piața neagră din România sau în alte state membre UE. Vom continua acțiunile de combatere a contrabandei cu produse din tutun în strânsă colaborare cu toate autoritățile naționale și internaționale competente în domeniu, precum și cu mediul de afaceri onest, prin aceste măsuri contribuind la creșterea gradului de colectare la bugetul de stat ”, a declarat Președintele Autorității Vamale Române, Bogdan Lari Mihei.

„Ca și anul trecut, când contrabanda a înregistrat un nivel minim, Poliția de Frontieră a continuat și în această perioadă să depună eforturi susținute și constante pentru combaterea contrabandei. În urma acțiunilor derulate de Poliția de Frontieră în primele trei luni ale anului, au fost reținute în vederea confiscării, aproximativ 740.000 de pachete cu ţigări de contrabandă, precum şi 5.300 kg. tutun şi 3.700 kg. tutun narghilea. În comparație cu perioada similară din 2022 se constată creşterea de aproximativ 2,9 ori a numărului pachetelor de țigări reținute. Aceste acțiuni vor continua și în lunile care urmează, sperăm cu rezultate la fel de bune”, a declarat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor de poliţie Victor-Ştefan Ivaşcu.

„Poliția Română depune un efort instituțional susținut pentru combaterea contrabandei cu țigarete. În primele trei luni ale anului, în urma activităților desfășurate de polițiști, la nivel național, au fost capturate peste 18.000.000 de țigarete și aproximativ 8,5 tone de tutun. În perioada următoare, vom continua să intensificăm lupta împotriva contrabandei, acest domeniu fiind prioritar pentru Poliția Română”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice – chestor de poliţie Aurel Dobre.

În 2021, companiile de tutun au virat la bugetul statului peste 19,85 miliarde lei, în creștere cu 13% față de 2020.