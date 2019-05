PNL își prezintă candidații pentru alegerile europarlamentare într-un amplu eveniment organizat la Suceava, pe 7 mai 2019. Întâlnirea cu electoratul sucevean va avea loc pe esplanada Casei de Cultură Suceava, începând cu ora 17:00.

La acesta întâlnire vor fi prezenți președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, liderul PNL Suceava, Gheorghe Flutur, secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, lideri naționali și locali ai PNL, primari, parlamentari și candidați la alegerile europarlamentare, precum Rareș Bogdan, Siegfried Mureșan, Dan Ştefan Motreanu, Cristian Bușoi și Vlad Nistor.

