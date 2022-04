Poliţia desfăşoară activităţi de căutare şi identificare a minorei PÂNZARIU DIANA MARIA, de 13 ani, domiciliată în municipiul Suceava, județul Suceava, care la data de 22.04.2022 a plecat voluntar de la domiciliul unde locuiește, fără a mai reveni până în prezent. Semnalmentele minorei dispărute: înălțimea de 1,56 m, constituție atletică, păr brunet, drept, până la umeri, ochi căprui, fără semne particulare. La momentul dispariției minora purta pantaloni negri de trening marca ,,Puma”, pantofi sport de culoare neagră ,,Bershka”, cu talpa înaltă, tricou cu mânecă scurtă marca ,,Puma”, de culoare neagră, hanorac cu glugă marca ,,Adidas” de culoare neagră. În cazul în care deţineţi date cu privire la persoana în cauză, vă rugăm să apelaţi Poliţia prin 112 sau să vă adresaţi celei mai apropiate unităţi de poliţie.

, 3.0 out of 10 based on 4 ratings