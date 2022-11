O comisie formată din reprezentanții Instituției Prefectului-județul Suceava și ai IPJ Suceava s-a deplasat astăzi în comuna Moldovița în scopul verificării aspectelor sesizate de SC Calea Ferată Îngustă SRL Criscior, prin reprezentantul său legal, Georg Hocevar, operator economic ce administrează infrastructura feroviară (calea ferată cu ecartament îngust) aferentă obiectivului turistic ”Mocănița Huțulca”, pe traseul Moldovița – Argel. Totodată, la fața locului s-a deplasat și prefectul Alexandru Moldovan care, în calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, a mediat discuțiile purtate între executivul local al comunei Moldovița (primar, viceprimar, administrator public) și reprezentanții operatorului economic, ai ONG-urilor locale și ai cetățenilor. ”În urma discuțiilor purtate atât la sediul Primăriei comunei Moldovița, cât și în teren, pe traseul căii ferate cu ecartament îngust și la depoul SC Calea Ferată Îngustă SRL Criscior, au fost identificate problemele invocate de părți, precum și pașii procedurali de urmat pentru a asigura în condiții corespunzătoare continuitatea funcționării în siguranță a ”Mocăniței Huțulca”, obiectiv ce atrage an de an mii de turiști și contribuie la promovarea zonei. Mi-am arătat disponibilitatea și totala deschidere de a susține investițiile în domeniul infrastructurii turistice din județ, și implicit dezvoltarea comunităților locale, în acord cu respectarea deplină a dreptului de proprietate al cetățenilor, cu atât mai mult cu cât localitatea Moldovița este una dintre destinațiile turistice apreciate din județul Suceava”, a declarat Moldovan.

